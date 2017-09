Das Transparenzgesetz in Niedersachsen

„Die #Rot-#Grüne Koalition wird endlich auch in Niedersachsen eine umfassende Open-Data-Strategie mit einem modernen Informationsfreiheits- und #Transparenzgesetz vorlegen. Es soll staatliche Stellen verpflichten, alle relevanten Informationen digital in einem Transparenzregister zu veröffentlichen.“ So steht es im Rot-Grünen Koalitionsvertrag von 2013.Nach über 4 Jahren hat die Regierung einen Gesetzentwurf vorgelegt, der in wesentlichen Punkten mangelhaft ist, er sieht kaum Veröffentlichungspflichten vor und legt hohe Gebühren für Anfragen fest, sogar Ablehnungsbescheide könnten bis zu 4stellige Beträge kosten.Der Journalistenverein Netzwerk Recherche sagt: „Sollte der Gesetzentwurf so verabschiedet werden, würde Niedersachsen zwar als eines der letzten Bundesländer endlich einen allgemeinen Anspruch auf Zugang zu Informationen von öffentlichen Stellen einführen. Gleichzeitig sind die Regelungen aber so schlecht, dass es sich eigentlich um eine Mogelpackung handelt. Vor allem der Name 'Transparenzgesetz' führt in die Irre, weil dessen Merkmale nicht ansatzweise erfüllt werden."LKR setzt sich für die Einführung eines echtes Transparenzgesetzes ein



Bildinformation: Urheber ist der Autor Horst Krebs