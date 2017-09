Neues Album von Ellen Obier

Swing - Ballade - Blues



All das und noch viel mehr findet sich auf der neuen CD "Lass dir die Träume nicht nehmen" von Ellen Obier. 12 Titel insgesamt, viele davon aus der eigenen Feder der Künstlerin prägen den Stil und zeigen einmal mehr, wie breit gefächert sie aufgestellt ist. Und sie interpretiert Lieder des Komponisten Bernd Kaczmarek in Zusammenarbeit mit dem Torner Musikverlag und dem Produzenten Frank Bredow, allesamt aus Hamburg. Produziert wurde ebenfalls in Hamburg. Da wundert es nicht, dass das Musikvideo für "Diese Liebe" am Hafen in Hamburg gedreht wurde. Dieses Video ist auf Youtube.de bereits zu sehen. Eigens für die schöne Insel Wangerooge wurde "Der alte Leuchtturm von Wangerooge" geschrieben. Der "Wochenend Blues" erinnert an die Couch-Potatos unserer Zeit, "Frieden für die Welt" weckt Sehnsucht und "Lass dir die Träume nicht nehmen" macht Mut und erinnert an große Titel. Musikalisch überzeugt die CD durch teils sparsame Arrangements bis hin zu orchestralen Werken, wobei die Interpretin stets untermalt und nicht übertönt wird. Mal hauchig, mal rockig, mal schrill ... Dass die Stimme von Ellen Obier wandelbar ist, erklärt sich von selbst als Parodistin. Dass ihr eine "Röhre" attestiert wird und ihre Stimme einen hohen Wiedererkennungswert besitzt ist unbestritten.

Viel Vergnügen beim Hören!



Zu bestellen ab 17. September 2017: Büro Ellen Obier, Eilter Dorfstraße 10, 29693 Ahlden oder per Mail an kontakt@ellen-obier.de für 15 Euro plus 3 Euro Versandkostenpauschale.



Ellen Obier Parodistin, Entertainerin sowie Singer-Songwriter

Intern. Showpreis, Finalistin der Stauferkrone, Künstlerin des Jahres 2007



