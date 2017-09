Urlauber sitzen in Ägypten durch Air Berlin fest

Wieder sitzen Urlauber durch Air Berlin fest . Kein Rückflug aus Hurghada in Ägypten .Schon häufiger war die Gesellschaft durch Ausfälle aufgefallen . Schon am 21.07.2017 - erklärte Air Berlin die Ausfälle laut Augenzeugin damit, dass viele Flugbegleiter erkrankt wären.Diesmal wird ein Totalausfall deutschlandweit gemeldet, wie die Familien der Urlauber in Deutschland erfuhren .Die Gruppe im Hotel ist etwa 10 Personen stark . 4 davon aus Essen . Die wollen auch bis Düsseldorf zusammen bleiben . Viele andere sind trotz fehlender Meldung eines Fluges zum Flughafen gefahren worden und harren dort evtl unbequem aus . Es sollen Hunderte Urlauber betroffen sein .Der Urlauberbericht von Tanja B.: Bei uns im Hotel so viel wir wissen , 10 Urlauber .Am Flughafen Hurghada Hunderte. Es sollte um 12.45 Uhr eine Air Berlin starten und unsere um 13.30 Uhr und beide sind nicht angekommen aus Düsseldorf.Es waren Familien zb.von ITS darunter die noch vom Hotel alle abgeholt wurden und erst am Flughafen erfuhren..Es fliegt nichts.Man wartet nun im Hotel auf weitere Nachrichten. Die meisten Reisenden wurden einfach zum Flughafen gefahren und sitzen nun dort .Die Gruppe zur Info und Kontakt . Beachten Sie die evtl Zeitverschiebung bei den Nachrichten .Trotz allem einen schnellen Rückflug , wünscht man den Reisenden .