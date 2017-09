LKR Gründet neue Jugendorganisation

P R E S S E M I T T E I L U N G Karlsruhe, 3. September 2017Partei LKR gründet JugendorganisationAm Sonntag, 03. September, wurde in Karlsruhe die Liberal-Konservative Jugend, kurz LKJugend gegründet. Die Jugendorganisation fühlt sich der Partei LKR zugehörig und möchte junge Menschen für bürgerliche Politik begeistern. Zum Vorsitzenden wurde Holger Großmann gewählt.Die anwesenden Gründungsmitglieder fassten zunächst den Gründungsbeschluss und verabschiedeten eine Satzung. Darauf folgten die Vorstandswahlen, bei denen Holger Großmann (Baden-Württemberg) in das Amt des Vorsitzenden gewählt wurde. Unterstützt wird er durch einen Stellvertreter, Jeason Rasper (Brandenburg). Schatzmeister ist Marcus Lotz (RLP). Marc Christian (Bremen) komplettiert den Vorstand als Beisitzer.Holger Großmann erklärt: „Ich bin glücklich, dass die LKJugend jetzt mit einem kompetenten Team durchstarten kann. Nun geht es darum, eine Infrastruktur aufzubauen und mit der Öffentlichkeitsarbeit zu beginnen. Die große Herausforderung lautet, den Verband in der Fläche zu etablieren. Parallel zum strukturellen Aufbau möchten wir gerne direkt in die Inhaltliche Diskussion einsteigen!“Wichtigstes Anliegen der LKJugend ist es, junge Menschen für bürgerliche Politik zu begeistern. Themen sind eine leistungsgerechte Bildungspolitik, soziale Marktwirtschaft nach Ludwig Erhard und die Rolle Deutschlands in Europa. Die LKJugend möchte ein Forum für neue Ideen sein und diese in die Arbeit der LKR einfließen lassen.Die feste Verankerung in der Mutterpartei ist maßgeblich für das Selbstverständnis der LKJugend. Der Status als offizielle Jugendorganisation der LKR soll im Laufe der kommenden Woche vom Bundesvorstand der LKR bestätigt werden. Dann gehören alle Parteimitglieder unter 35 automatisch der LKJugend an. So erreicht die LKJ bereits kurz nach ihrer Gründung eine große Anzahl von Mitglieder.Über die LKJugendDie Liberal-Konservative Jugend (LKJugend) ist ein Jugendverband für bürgerliche Politik. In Kürze soll die LKJugend als offizielle Jugendorganisation der Partei LKR anerkannt werden.Weitere Informationen finden Sie in Kürze auf unserer Website.Holger GroßmannBundesvorsitzender LKJugend



