NEU Frosch-WG-Geschichten: Sammelband

Zum zehnjährigen Bestehen der Frosch WG wurde die Jubiläumsausgabe mit den schönsten plüschigen Geschichten zusammengefasst und in Frosch-WG-Geschichten: Sammelband veröffentlicht.Buchbeschreibung:Das Frosch WG Projekt wird zehn Jahre alt.Wir möchten das mit euch feiern.Und danken euch mit diesem Buch für eure Treue.Unsere schönsten plüschigen WG Geschichten gibt es jetzt für euch in dieser Jubiläumsausgabe zusammengefasst.Ein echtes Familienbuch, da findet sicher jeder etwas was ihm gefällt.Taschenbuch: 236 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (28. August 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 3744827909ISBN-13: 978-3744827904Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 JahreWeitere Bücher der Frosch WG:Frosch WG Geschichten: Rund um und in der Frosch WG, ISBN: 978-3-8370-3865-1Frosch WG Geschichten: Viel Wirbel um die Frosch WG, ISBN: 978-3-7322-3967-2Frosch WG Geschichten: Brandneue Abenteuer aus der Frosch WG, ISBN: 978-3-7392-0861-9Über die Autorin Ulrike Frickhard:Kinderbuchautorin, Kreative, Kinderpflegerin.Ulrike Frickhard geborene Stache wurde 1985 in Dortmund geboren und lebt seit ihrer Heirat im Februar 2017 in Mülheim an der Ruhr.Nach ihrer Ausbildung zur Kinderpflegerin absolvierte sie erfolgreich ein Fernstudium an der Cornelia Goethe Akademie und erwarb das Schriftstellerdiplom.Sie hat bisher drei Bücher unter dem Titel „Frosch WG Geschichten“ veröffentlicht und ist in einigen Anthologien ebenfalls mit Gedichten oder Kurzgeschichten vertreten. Zurzeit ist sie auch kreativ mit dem Frosch WG Projekt, als Kreative im Unperfekthaus in Essen tätig.Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



Bildinformation: Ulrike Frickhard