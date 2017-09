Team für die NLP-Trainer-Ausbildung steht

"Eine Ausbildung ist nur so gut, wie die Menschen, die sie leiten", weiß Dr. Susanne Lapp, Geschäftsführerin von WildWechsel - Institut für Persönlichkeitsentwicklung. Aus diesem Grund freut sie sich besonders, dass auch für 2018 wieder ein Team führender Experten für die NLP-Trainer-Ausbildung gewonnen werden konnte. Diese sind:Dr. Susanne LappSie leitet die Ausbildung und hat WildWechsel innerhalb weniger Jahre zu einem der führenden Anbieter für NLP-Ausbildungen im Rhein-Main-Gebiet aufgebaut. Sie ist Lehrtrainerin und Lehrcoach und verfügt über zahlreiche Fortbildungen, u.a. in systemischem Arbeiten.Klaus GrochowiakEr gehört zu den profiliertesten NLP-Trainern im deutschsprachigen Raum und ist Verfasser erfolgreicher Fachbücher. Er wird den Teilnehmern die Vermittlung von NLP-Techniken sowie Umgang mit Gruppendynamik vermitteln.Barbara MesserSie ist die Expertin für erfolgreiches Präsentieren und Bestsellerautorin. Sie wird eine Einheit zu merk-würdigem Präsentieren und Vortragen übernehmen.Evan BortnickEr ist ehemaliger Opernsänger underfolgreicher Stimm- und Gesangtrainer. Er wird Stimmtraining unterrichten. Ziel ist es, dass jeder Teilnehmer seine Stimme als wichtigesInstrument fürseine Trainings begreift."Mit diesem Team haben unsere Kunden exzellente Ausbilder für ihre NLP-Trainer-Ausbildung und können sich darauf verlassen, dass sie absolute Top-Qualität bekommen", versichert Dr. Susanne Lapp, die in ihrem Institut besonders großen Wert auf die Qualität der Wissensvermittlung legt.Noch bis 30.09.2017 Frühbucher-RabattWer sich bis zum 30.09.2017 entscheidet, profitiert noch vom Frühbucherrabatt und zahlt nur 2.590,00 Euro.Die Inhalte im EinzelnenDie Inhalte der NLP-Trainer-Ausbildung sind auf den Erfolg der Teilnehmer als zukünftige Trainer zugeschnitten. Gleichzeitig dienen sie der Ausbildung einer ausbalancierten, souveränen und authentischen Führungspersönlichkeit:1. Die Identität als Trainer/ Führungskraft2.Präsenz als Trainer und Führungskraft3.Überzeugend vortragen, präsentieren und trainieren4. Auftreten als Trainer und Führungskraft5. Gruppendynamik verstehen undnutzen6. Vermitteln von NLP-Techniken und Durchführung von Demonstrationen7. Positionierung als Trainer8. Evaluation von Trainings und AusbildungenNähere Informationen über Dr. Susanne Lapp und WildWechsel - Institut für Persönlichkeitsentwicklung - unter: <a href="www.wildwechsel.biz"> www.wildwechsel.biz</a>



Bildinformation: Hat das Team für die NLP-Trainer-Ausbildung zusammen: Dr. Susanne Lapp