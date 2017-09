Leuchtenmanufaktur Epstein auf der gardiente: Trend zu hochwertigen Outdoor-Accessoires, Gartenleuchten und Außenleuchten nimmt weiter zu

Das Genießen der Freizeit im eigenen Garten und das Entspannen in Freien wird für viele Menschen immer wichtiger. Positiver Nebeneffekt für den Handel: Konsumenten investieren bereitwilliger in hochwertige Gartenmöbel und Outdoor-Accessoires. Ein Trend, den auch die Leuchtenmanufaktur Epstein-Design durch steigende Nachfrage spürt.Mit einem deutlichen Besucherplus von 17 Prozent ging die Fachmesse "gardiente" dieses Jahr zu Ende. Zu den knapp 100 Ausstellern in Hofheim-Wallau bei Frankfurt gehörte auch wieder die Hennefer Leuchtenmanufaktur Epstein-Design, die den Fachbesuchern Neuheiten und Innovationen im Bereich Außen- und Gartenleuchten präsentierte. "Die Messe entwickelt sich immer mehr zu einem wichtigen Treffpunkt der Outdoor-Branche", erklärt Wolfgang Siepe, Vertriebsleiter von Epstein-Design. "Trotz ihrer überschaubaren Größe bot die gardiente wieder viele interessante Kontakte mit potentiellen Projekt- und Handelspartnern", so Wolfgang Siepe. Bei den Gesprächen zeigte sich schnell ein klarer Trend: Die Menschen verbringen mehr Zeit im eigenen Garten und auf der eigenen Terrasse und stellen daher auch höhere Anforderungen an die Qualität und Funktionalität von Gartenmöbeln und Accessoires wie Sonnenschirmen, Grills oder eben auch Außenleuchten und Gartenleuchten.Nutzer legen mehr Wert auf Funktionalität - auch bei Gartenleuchten"Die Wohnkultur verlagert sich immer mehr vom Indoor-Wohnen auf den Aufenthalt im Freien", bestätigt auch Elke Epstein, Gründerin und Inhaberin der Manufaktur Epstein-Design. Ob Sitzecke, Terrassentisch oder Außenleuchte: Die Ansprüche an Design und Qualität nehmen auch im Outdoor-Bereich kontinuierlich zu und sind mindestens ebenso wichtig wie der Aspekt der Funktionalität. Hier punktet die Hennefer Manufaktur mit ihren verschiedenen Serien an exklusiven Gartenleuchten, beispielsweise den beleuchteten Sitzwürfeln oder den multifunktionalen Pflanzgefäßen, die dank einer runden, transparenten Plexiglasplatte auch als stylische Tische genutzt werden können. Die Leuchtenwürfel sind als Sitzmöbel TÜV-geprüft und ein in der Hotellerie und der Gastronomie beliebte Gestaltungselemente für Terrasse und Garten.Außenleuchten von Epstein-Design überzeugen durch VielseitigkeitAuch bei den Gartenleuchten von Epstein kommen in den meisten Modellreihen sparsame und effiziente LEDs als Lichtquelle zum Einsatz. Epstein bietet hierbei viele Ausstattungsvarianten wie Dämmerungsschalter, Dimmer, Bewegungssensor und Farbwechsel-Module, die die hochwertigen Leuchten zu ebenso praktischen wie vielseitigen Gartenaccessoires machen. Weitere Informationen zu den Gartenleuchten von Epstein-Design finden Sie unter: www.epstein-design.de



Bildinformation: Leuchtenmanufaktur Epstein auf der gardiente: Trend zu hochwertigen Outdoor-Accessoires, Gartenleuchten und Außenleuchten nimmt weiter zu