Liebe Pressekolleginnen und -kollegen,wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Schaffelhuber Communications zum 1. September 2017 die Öffentlichkeitsarbeit für THE FAMILY PROJECT übernimmt und Ihr Ansprechpartner für alle künftigen Medienanfragen ist.Schaffelhuber Communications ist eine inhabergeführte PR-Agentur, die auf authentische Luxuskunden in der Tourismusbranche spezialisiert ist. Mit THE FAMILY PROJECT wird das hochkarätige Portfolio nun um einen spannenden Neukunden bereichert, der das Thema Familien- und Mehrgenerationenreisen in den Fokus stellt. Der ebenfalls inhabergeführte Luxusveranstalter wird geleitet von Andrea Stadlhuber und ihrer Familienreiseexpertin Katrin Sepmeier. Beide sind selbst Mütter und leidenschaftliche Reiseseelen. Sie haben es sich zum Ziel gesetzt, hochwertigste Familienreisen rund um den Indischen Ozean, Orient, Asien, Afrika, Europa und auf hoher See mit nachhaltigen Erlebnissen für alle Generationen zu kreieren. Ihr Portfolio konzentriert sich auf einzigartige Hideaways und Rundreisen, die perfekt auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Familien zugeschnitten sind.Wir freuen uns sehr, Ihnen in Zukunft THE FAMILY PROJECT näher vorstellen zu dürfen



Bildinformation: Schaffelhuber Communications übernimmt PR-Repräsentanz für THE FAMILY PROJECT