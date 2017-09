Deutschland verlässt die Eurozone

Montag, 04.09.17Inhalt1 Vorgehensweise, politische und ökonomische Auswirkungen.1.1 Umstellungsprozess1.2 Währungspolitik, Außenwert der DM 2.01.3 Bankensystem und Wirtschaft1.4 Internationale Auswirkungen politisch1.5 Internationale Auswirkungen währungspolitisch1.6 Staatsschulden / Finanzmaktsteuerungsmaßnahmen2. Wieso löst der Austritt einzelner PIIGS Länder die Krise nicht?3. Nordeuro: eine Lösung?4. Wege aus der Eurokrise für die Rest-Euro-Länder nach Austritt Deutschlands5. Epilog1. Vorgehensweise, politische und ökonomische AuswirkungenIn diesem Paper werden die Eckpfeiler eines Austritts Deutschlands aus dem Euro beschrieben. Letztlich sind natürlich nicht alle Entwicklungen deterministisch vorhersehbar, aber die wahrscheinlichsten Konsequenzen kann man bei einem Ausstiegskonzept berücksichtigen und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen.Ausgangs-Szenario:Deutschland führt eine neue Währung ein, die Deutsche Mark 2.0. Der Markennamen „Deutsche Mark“ wird beibehalten, weil er sehr positiv besetzt ist. In den folgenden Kapiteln werde ich die nötigen Umsetzungsschritte und die ökonomischen Wirkungszusammenhänge eines solchen mutigen Schrittes analysieren.Der Umtauschkurs wird auf 1:1,2 zum Euro festgelegt. Dieses Umtauschverhältnis wird gewählt, weil es in etwa dem Wert entspricht, den eine deutsche Währung heute ohne Euro-Einführung hätte.1.1 UmstellungsprozessDie Konten werden 1:1 auf DM 2.0 umgestellt. Umgestellt werden alle Konten, die bei inländischen Banken bestehen. Umgestellt wird maximal ein Betrag der zu einem Stichtag in der Vergangenheit (zu Beginn der geheimen Umstellungsvorbereitungen, ca. 4 Wochen) auf den Konten war. Dies verhindert voraussichtlich weitgehend Umtauschspekulation und den Run von Ausländern auf die DM 2.0. Diejenigen, die aktuell mehr Geld auf Konten haben wie zum Stichtag, behalten den überschießenden Teil in Euro.Abhängig vom erreichten Volumen zum Austrittszeitpunkt –insbesondere bei einem starken Anwachsen der Kontostände vor dem fiktiven Umstellungszeitpunkt- könnte es auch nötig werden, den Kreis der Umtauschberechtigten auf deutsche Staatsbürger und Personen, die schon länger in Deutschland wohnen, einzuschränken. Alle anderen erhalten nur einen festgelegten Höchstbetrag, der Rest verbleibt in Euro.Der 1:1 Umtausch ist ein kleiner Ausgleich der von den Sparern erduldeten Niedrigzinsphase der vergangenen Jahre. Finanzieren muss dies die Bundesbank / der Staatsfonds aus den Umstellungsgewinnen, da alle Vermögenswerte der Privatbanken ja mit 1:1,2 umgerechnet werden.Es erfolgt kein Umtausch von Bargeld-Euro in Bargeld DM 2.0. Warum auch? Der Euro bleibt in vielen Ländern offizielles Zahlungsmittel. Bargeldbenutzer können ihre Euro nach einer kurzen Finanzmarkt-Beruhigungszeit (vielleicht 3 Tage) zu dem dann gefundenen, von der Bundesbank festgelegten, Wechselkurs in DM 2.0 umtauschen.Der bargeldlose Zahlungsverkehr und sämtliche Finanzanlagen werden ab dem Stichtag der Verkündigung in DM 2.0 abgewickelt.Deutsche Staatsanleihen verbleiben in Euro und werden in Euro zurückbezahlt. Der Wert von Aktien und Anleihen wird auf Basis des neu gefundenen Wechselkurses auch in DM 2.0 ausgewiesen. Die Nominalwerte verbleiben bis zu einer unternehmensgesteuerten Umstellung in Euro. Gleiches gilt für vertragliche Vereinbarungen mit ausländischen Vertragspartnern.Bis zur Ausgabe von DM 2.0 Bargeld wird weiterhin mit Euro Bargeld bezahlt. Voraussichtlich wird es ca. 6 Monate dauern, bis die neuen DM 2.0 Scheine zur Verfügung stehen. Preise werden nach einer kurzen Übergangsfrist in DM 2.0 ausgewiesen. Mit Euro kann weiterhin auf Basis des von der Bundesbank festgelegten Umtauschkurses bezahlt werden. Zwei Währungen in einer Überganszeit sind zwar etwas umständlich, weil die Zahlungen zum aktuellen Kurs in DM 2.0 umgerechnet werden müssen. Das entspricht aber letztlich der Situation, die jeder Türkeiurlauber schon kennt, der in der Türkei mit Euro zahlt.Löhne und Gehälter werden ab dem Umstellungszeitpunkt in DM 2.0 auf die DM 2.0 Konten überwiesen, umgerechnet mit dem von der Bundesbank festgelegten Kurs. Banken, die die DM-Konten nicht schnell genug anlegen können, erhalten eine Übergangsfrist ab dem die Konten zur Verfügung stehen müssen. Natürlich erfolgt die Wertstellung der Beträge rückwirkend in DM 2.0. Geldautomaten geben zunächst weiterhin Euro aus, zum Tageskurs.Auch in allen anderen Bereichen erfolgt die Umstellung entsprechend dem von der Bundesbank festgelegten Kurs. Es gibt keine reale Veränderung bei Inlandsverträgen. Verpflichtungen aller Art lauten künftig auf DM 2.0.Thema Preise: Die Durchschnittsverkaufspreise im Inland im Vergleich zum Stand vor der Währungsumstellung sinken eher, und zwar durch billigere Importpreise. Die inländischen Lohnkosten bleiben unverändert.Thema Auslandsurlaub: Natürlich müssen später die Deutschen bei einem Urlaub in einem Euro-Land wieder umrechnen. Aber hieraus ein Problem zu machen ist ja nun wirklich lächerlich. Ein bisschen Kopfrechnen üben ist vielleicht mal ganz gut….1.2 Währungspolitik, Außenwert der DM 2.0Voraussichtlich wird die DM 2.0 unter starken Aufwertungsdruck stehen. Die Bundesbank sollte einen Wechselkurs verteidigen, der maximal bei 1,2 zum Euro liegt. Dies entspricht in etwa der unterschiedlichen Lohnstückkostenentwicklung seit Euroeinführung. Natürlich sollte auch der Wechselkurs zu den anderen Haupthandelspartnern nicht aus dem Ruder laufen. Hier sollte maximal ein Kurs von 1,1 zu einem gewichteten Währungskorb unserer Haupthandelspartner außerhalb des Euro-Raums akzeptiert werden. Es kann ja davon ausgegangen werden, dass nicht nur die DM 2.0 auf-, sondern der Euro auch stark abwertet. Solche Währungsschwankungen waren und sind – siehe Entwicklung Dollarkurs nach der Euroeinführung (!) oder auch im Frühjahr 2017 – nichts Ungewöhnliches und konnten damals und können erst recht heute von der Wirtschaft verkraftet werden.Die Bundesbank verteidigt den Wechselkurs am besten so wie die Schweiz es eine längere Zeit durchgeführt hat: mit dem Versprechen, beliebig viele DM 2.0 zu „drucken“ um den Kurs zu halten.Die Verteidigung der Wechselkurse durch die Bundesbank ist ein zentraler Punkt dieses Euro-Ausstiegskonzepts. Nur hierdurch schafft sich Deutschland den finanziellen Handlungsspielraum um allen negativen Ausstiegsfolgen proaktiv abmildern zu können. Mit den Fremddevisen können eventuelle Abschreibungen auf die Targetsalden finanziert werden und auch die uneinbringbaren Rettungsschirmzahlungen.Die voraussichtlich durch die Verteidigung des DM 2.0 Wechselkurses entstehenden Devisenreserven der Bundesbank werden zudem zur Rückzahlung der Staats-Altschulden und zum Aufbau eines Staatsfonds verwendet, der im Ausland Unternehmensanteile erwirbt und Investitionen tätigt. Dies nützt Deutschland und hilft, die Rest-Eurozone zu stabilisieren.Der Kapitalzufluss durch die Investitionen des deutschen Staatsfonds in die verbleibenden Euro-Länder kurbelt die Wirtschaft in diesen Ländern an (Wettbewerbsfähigkeit, verringerte Arbeitslosigkeit, höheres Wirtschaftswachstum, höhere Staatseinnahmen…) und leistet so einen wichtigen Beitrag zur Gesundung des Euro-Raums.Die Bundesbank analysiert ständig den Devisenmarkt und strebt mittelfristig eine bedingte Freigabe des Wechselkurses im Rahmen eines zu verhandelnden, wieder eingeführten, reformierten EWS an.Die Wechselkursgarantie der Bundesbank ist nicht zeitlich oder volumenmäßig befristet. Ansonsten würden natürlich alle Spekulanten DM 2.0 horten und es wird einen gigantischen Run auf die neue Währung geben, weil jeder erwartet, dass bei Wechselkursfreigabe ein Kurssprung nach oben erfolgt.Die Bundesbank kann mit ihren ganzen Instrumentenkasten daran arbeiten, dass der von ihr realistisch festgelegte Kurs auch nach einiger Zeit am Markt erreicht wird. Dann kann der Kurs auch in einer Nacht und Nebel-Aktion freigegeben werden / beziehungsweise z.B. in einer Aktion bei der Einführung des neuen EWS.Sowohl die 20% zum Euro als auch die 10% zu den anderen Währungen sind realistische Abschätzungen die die realen Veränderungen zwischen Deutschland und den anderen Ländern seit Euroeinführung abbilden. Änderungen die darüber hinausgehen, wären spekulative Übertreibungen die die Bundesbank mit ihrer Politik ausmerzt. Dies ist auch die Begründung der Wechselkursfestlegung gegenüber dem Ausland: Der Wechselkurs wird wieder völlig freigegeben, wenn der rein spekulative Aufwertungsdruck weg ist.Der Warenverkehr in die Euro Zone muss künftig wieder mit den gleichen Kurssicherungsgeschäften durchgeführt werden wie mit allen anderen Ländern dieser Welt. Nichts Neues, aber durch die Wechselkursgarantie der Bundesbank nicht teuer.Ausländer haben nach der Umstellung in Deutschland einen Kaufkraftnachteil, Deutsche Bürger haben im Ausland einen Kaufkraftvorteil.Deutsche Waren werden hauptsächlich nicht deswegen gekauft, weil sie billig sind, sondern weil sie gut sind. Natürlich wird es tendenziell zu einem Absatzrückgang kommen, wenn die Preise für Euro-Zahler um bis zu 20% steigen. Aber man sollte dabei nicht vergessen, dass es sich nur um die Normalisierung eines künstlich durch den Euro erzeugten Zustandes handelt. Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands wurde durch den gemeinsamen Währungsraum mit den Staaten geringer Produktivität künstlich gesteigert. Auch durch diese Normalisierung leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Gesundung der Eurozone: deren Produkte werden wettbewerbsfähiger. – Und zwar anders als mit der bisherigen Politik nicht nur durch eine mit Entbehrungen erkauften Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der übrigen Euro Länder, sondern durch eine natürliche Normalisierung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Das ist echte europäische SolidaritätAuch der stark kritisierte Außenhandelsüberschuss Deutschlands wird durch die Verbilligung der Einfuhren und der Verteuerung der Ausfuhren sinken. Das ist echte europäische Solidarität!1.3 Bankensystem und WirtschaftUnbeeindruckt durch die voraussichtliche Aufwertung der DM 2.0 bleiben die Auslandsforderungen von Unternehmen und Banken – ich meine die realen Waren-Gegenwerte dieser Forderungen in den Ländern mit den Währungen in denen die Auslandsforderungen bestehen – konstant. Eine Rückführung der Auslandsforderungen mit Umtausch in DM 2.0 ist weder erforderlich noch wünschenswert. Banken und Unternehmen sollen ja im Ausland investieren! Dies hilft u.a. der Rest-Euro-Zone aus der Krise herauszukommen.Ich möchte diesen Punkt nochmal wiederholen: Die Auslandsforderungen der Deutschen Wirtschaft haben außerhalb Deutschlands in der Euro-Zone immer noch den gleichen Warengegenwert wie vor dem Austritt Deutschlands.Die in DM 2.0 zu erstellenden Bilanzen sehen durch Wechselkursverluste zum Stichtag natürlich schlechter aus. Hier müsste man möglicherweise eine Bilanzierungshilfe (Gesetz) verabschieden, die den Übergang erleichtert. Aber nochmals: Eine Wechselkursveränderung von 20% ist in der Vergangenheit schon mehrfach innerhalb eines Jahres erfolgt. Das ist beherrschbarDie Produktionskosten der Wirtschaft werden im Mittel durch die niedrigeren Importpreise sinken. Die Arbeitskosten im Inland verändern sich nicht. Somit werden die Verkaufspreise im Inland – je nach Importanteil – tendenziell sinken.1.4 Internationale Auswirkungen politischDeutschland verbleibt natürlich in der Europäischen Union und leistet freiwillig und entsprechend den EU Verträgen weiterhin seinen Beitrag. Wie alle anderen Länder auch, die in der EU aber nicht in der Euro-Zone sind.Abhängig ist das Verhalten Deutschlands natürlich vom Verhalten der anderen Länder. Sollten die anderen Ländern den freiwilligen Austritt nicht akzeptieren und offene Forderungen nicht mehr begleichen, (z.B.: Rückführung der Target2 Salden) dann kann natürlich Deutschland auch weniger Hilfestellung leisten.Der Austritt Deutschlands aus dem Euro sollte Anlass sein, eine Überarbeitung der europäischen Verträge anzugehen. Der Grundansatz der EU muss verändert werden. Ziel sollte sein, die gerade scheiternde zentralistische EU durch eine subsidiäre EU zu ersetzen. Es kann nicht um zentralistische Vereinheitlichung gemäß „one size fits all“ gehen, sondern um friedliches Zusammenleben in Vielfalt, guter Nachbarschaft und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Deutschland müsste sich hier ändern um eine entsprechende Dynamik in Bewegung zu setzen.Der Euro-Austritt selbst wird mit dem Bruch der europäischen Verträge begründet: No-Bailout-Klausel /direkte Staatsfinanzierung durch die EZB. Sogar das Bundesverfassungsgericht hegt Zweifel an der Vertragskonformität des EZB Aufkaufprogrammes für Staatsanleihen. Das außergewöhnlich hohe Volumen der vertragswidrig erzeugten Haftung für fremde Staatsanleihen – und zudem die durch kreative Käufe ausländischer Notenbanken erhöhten Targetsalden Deutschlands – rechtfertigt einen Austritt.Zur Info: Der Haftungsanteil Deutschlands am gesamten Staatsanleihen-Aufkaufprogramm der EZB durch die Kombination von direkten Käufen der Bundesbank plus die Ablastung der übrigen Euro-Zentralbanken über das Target-System beträgt 60%. Oder in absoluten Zahlen ausgedrückt: bis Ende 2017 deutlich über 1,3 Billionen Euro!!!1.5 Internationale Auswirkungen währungspolitischMit einem Austritt Deutschlands aus der Währungsunion hat der Euroraum den wesentlichen Störenfried verloren und kann seine Probleme nun ohne deutsche Behinderung angehen. Euro-Abwertung, Konjunkturprogramme, Staatliche Eingriffe wie auch immer sie sich die verbleibenden Euro-Länder vorstellen, direkte Finanzierung der Staatshaushalte durch die EZB etc. sind nun möglich.Generell verlieren alle Vereinbarungen die im Zusammenhang mit der Gemeinschaftswährung Euro stehen ihre Gültigkeit. Die Abwicklung muss verhandelt werden. Der ESM vergibt sofort keine neuen Kredite mehr und wird abgewickelt. Die anderen Rettungsmechanismen laufen für Deutschland aus. Zahlungen in die aktuellen Rettungsinstrumente werden auf die konkreten, gegebenen Zusagen begrenzt. Target 2 Salden sind Verhandlungsmasse. Direkte Hilfen und Investitionen in Euro Krisenstaaten müssen von Deutschland angeboten werden. Allerdings nur Investitionen, so dass reale Werte durch Firmen oder Staatsfonds erworben werden. Keine Überweisung von Hilfsgeldern zur freien Verwendung!1.6 Staatsschulden / FinanzmaktsteuerungsmaßnahmenAktuell müssen Finanzinstitute für Staatsanleihen keinerlei Eigenkapitalunterlegung nachweisen. Diese Bevorzugung von Staatsschuldentiteln in sämtlichen Sicherungsmechanismen muss aufgehoben werden. Stichwort: risikogerechte Eigenkapitalunterlegung, Solvency II, Basel….Das verhindert für die Zukunft tendenziell die Koppelung von Staats- und Bankenpleiten.Sicherungsmechanismen dürfen nicht krisenverschärfend wirken, indem sie in Krisensituationen kurzfristig eine höhere Eigenkapitalausstattung erzwingen. Vorschlag: Z.B. berechnetes Solvenzkapital mit einem von der Aufsicht festgelegten Krisenfaktor korrigieren.Natürlich Finanztransaktionssteuer. Der nach Euro Austritt noch lukrativer gewordene Finanzplatz Deutschland kann dies im Notfall auch alleine machen. Wünschenswert ist aber eine europaweite Umsetzung im Rahmen der Europäischen Union.2. Wieso löst der Austritt einzelner PIIGS Länder die Krise nicht?Die Staatsverschuldung, Bankenverschuldung und Realwirtschaft/Wettbewerbsfähigkeit der im Euro verbleibenden Länder würde nicht positiv (sondern negativ) beeinflusst. Die im Euro verbleibenden PIIGS Staaten werden unmittelbar unter noch höheren Druck der Kapitalmärkte gelangen. Ein Austritt von Griechenland kann kein Modell für Spanien und Italien sein. Die erforderlichen Unterstützungsmaßnahmen für diese beiden Länder bei einem Austritt übersteigen schlicht die finanziellen Möglichkeiten der Euro-Staaten.Das austretende Land sieht sich einer umfassenden Katastrophe gegenüber: Durch die Abwertung der Neuwährung gegenüber dem Euro steigt der Gegenwert der Auslandsschulden stark an. Die Refinanzierung des Staates auf den Kapitalmärkten ist (weiterhin) unmöglich und bleibt es auch langfristig. Der Staat ist gegenüber dem Ausland unmittelbar zahlungsunfähig. Die neue Währung wird von den Kapitalmärkten nicht akzeptiert und vermutlich auch nicht von der Bevölkerung. Die inländischen Banken sind unmittelbar insolvent, da die Staatsanleihen des Landes wertlos sind und die Auslandsschulden in Hartwährung bestehen bleiben. Importe, beispielsweise Energie, können nicht mehr bezahlt werden. Die Inflation wird stark zunehmen. Die Kaufkraft der Bevölkerung stark abnehmen. Durch die bereits heute stattfindende umfassende Kapitalflucht steht im Inland zumindest zunächst kein Kapital für Investitionen zur Verfügung. Es ist zu befürchten, dass vor der Wiedergewinnung der Wettbewerbsfähigkeit durch Streiks, Demonstrationen und anarchische Tendenzen das Staatswesen (Legislative, Executive) nachhaltig Schaden nimmt und damit das Land für ausländische Investoren uninteressant bleibt. Damit besteht die große Gefahr, dass aus der Wirtschaftskrise eine Staats- und Demokratiekrise mit allen negativen Auswirkungen für die Bevölkerung und für die Europäische Union wird.Eine solche Entwicklung ließe sich vermutlich nur durch eine nahezu vollständige Übernahme der Staats- und Bankenschulden durch die restlichen Euro-Länder verhindern, was diese wiederum stark belastet und die Eurokrise weiter befeuert.3. Nordeuro: eine Lösung?Die Gedanken, die zum Konzept eines Nordeuro führen, sind identisch mit meiner bisherigen Argumentation. Nur fehlt am Schluss die letzte Konsequenz, der Mut einzugestehen, dass ein Währungsverbund nur in einem gemeinsamen Staatswesen langfristig funktioniert. Wie schwierig selbst innerhalb eines Staates andauernde Ungleichgewichte ertragen werden, sieht man an dem langen Streit über den Länderfinanzausgleich.Ein Nordeuro minimiert die in meiner Analyse dargelegten Ungleichgewichte durch die Auswahl der Teilnehmerländer. Er löst aber nicht das Grundproblem: Unterschiedliche Staaten mit unterschiedlichen Interessen und wirtschaftlichen und politischen Zwängen sind in eine gemeinsame Währung eingesperrt und so in ihren Handlungsmöglichkeiten unnötig beschränkt. Zudem ist der Nordeuro schon aufgrund der Größenverhältnisse eigentlich ein Anschluss der anderen Staaten an eine DM 2.0. Ein Nordeuro ist viel komplizierter zu schaffen wie die DM 2.0 und hat nur Nachteile gegenüber einer eigenen deutschen Währung.Eine gemeinsame Währung ist erst als letzter Schritt in einem europäischen Einigungsprozess denkbar.4. Wege aus der Eurokrise für die Rest-Euro-Länder nach Austritt DeutschlandsStaatsverschuldungZur Verringerung der Zinslast bietet sich die Ausgabe von besicherten Staatspapieren nach internationalem Recht an (Pfandbriefe und Hypothekenanleihen). Finnland hat dies Anfang der 90er Jahre mit gutem Erfolg praktiziert. Die Zinssätze sanken deutlich. Auch künftige Steuereinnahmen können zur Besicherung dienen.Bei den erreichten Schuldenständen und der Vertrauenskrise an den Finanzmärkten geht aber an einem ausgeglichenen Staatshaushalt kein Weg vorbei. Eine Verringerung der Ausgabenseite muss mit einer Erhöhung der Einnahmeseite kombiniert werden um dieses Ziel zu erreichen. Die Probleme auf der Ausgabeseite sind sehr länderspezifisch. Langfristig ist eine Effizienzsteigerung der staatlichen Verwaltung in allen Ländern anzustreben. Einnahmeseite bedeutet mehr Steuereinnahmen. Die beste Lösung ist natürlich eine Gesundung der Realwirtschaft mit wettbewerbsfähigen Produkten was automatisch zu höheren Einnahmen führt. Zusätzlich Steuererhöhungen bei Vermögenden. Zwangsstaatsanleihen könnten eine umsetzbare Lösungskomponente sein. Eine höhere Besteuerung von Arbeitseinkommen ist kontraproduktiv.RealwirtschaftDreh- und Angelpunkt ist die Wettbewerbsfähigkeit. Durch den Austritt Deutschlands ist ein gutes Stück Wettbewerbsfähigkeit durch die folgende Abwertung des Euros bereits erreicht. Die schon eingeleiteten länderspezifischen Sparmaßnahmen sollten zu einer ausreichenden Wettbewerbsfähigkeit führen. Zusätzliche Investitionen kommen aus Deutschland (Idee Staatsfond) und von den (deutschen) Unternehmen, die nun wieder günstig in Rest-Euroland produzieren können. Dies sollte ausreichen, um eine Entwicklung anzuschieben, die dazu führt, dass auch andere internationale Player in die Eurozone zurückkehren.BankenRekapitalisierung & Bankenpleiten zulassen.Systemrelevante Banken müssen die Möglichkeit erhalten, ihre faulen Kredite in eine Bad Bank auszulagern. Der Staat wird soweit Eigentümer der Banken, wie er sich finanziell beteiligen muss. Nicht systemrelevante Banken müssen abgewickelt werden! Eine Abwicklung von Banken, die nicht ohne Staatshilfen überleben können, hat unbedingt Vorrang vor einer Rettung. Es geht nicht um die Rettung der Besitzstände der Aktionäre und Eigentümer, sondern um die Wiedergeburt eines funktionierenden Kapitalmarktes.Reaktion der MärkteWenn das logisch fundierte, schlüssige Ausstiegskonzept gut kommuniziert wird, werden die „Märkte“ sehr schnell positive Zukunftsaussichten sehen. Dies wird die „Märkte“ nach einem kurzen Angstanfall sehr rasch wieder dazu bringen, rational zu reagieren, die Chancen zu sehen und zu nutzen. Sobald gewinnversprechende Entwicklungen sichtbar werden, werden die Marktteilnehmer rasch diese Möglichkeiten nutzen und auf den Finanzmärkten wird eine positive Entwicklung einsetzen.5. EpilogWie man sieht, gibt es keine unlösbaren Probleme bei einem Euro Ausstieg. Der Euro-Ausstieg Deutschlands biete die Chance, eine neue wirtschaftliche Dynamik in Europa anzustoßen, ohne die politischen und ökonomischen Negativauswirkungen der aufgezwungenen Austeritätspolitk.Die populistische und feige „Weiter-so-alternativlos“ Politik, die Deutschland und den ganzen Euroraum in den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Niedergang führt, muss beendet werden. Rettungsschirme erhöhen nur die Fallhöhe! Die meisten relevanten wirtschaftlichen Daten zeigen das Versagen der Politik der letzten Jahre. Es geht niemandem besser und vielen schlechter wie zuvor. Ein Verlassen dieses Politikpfades, der offensichtlich in den Abgrund führt, ist überfällig.Mehr Mut zu neuen Lösungen! Aufbruch in ein besseres, gemeinsames Europa ohne den alles überlagernden Spaltpilz Euro! Ich möchte gar nicht das Ergebnis der Frage „sind Sie den Deutschen freundlich gesinnt?“ im Zeitablauf der letzten 10 Jahre sehen. Hier wächst eine große Gefahr für den europäischen Einigungsprozess heran! Ich bin ein überzeugter Europäer und verlange von unseren Politikern nur den Mut, offensichtliche Fehlentwicklungen und Fehlentscheidungen zu korrigieren. Schluss mit der atemlosen, reaktiven Flickschusterei hin zu einer proaktiv gestaltenden Politik!Wir brauchen ein Europa von kleinen, selbststeuernden Einheiten und keinen zentralistischen Moloch! „One size fits all“ ist gescheitert! Subsidiaritätsprinzip ist angesagt. Im Zweifel für die Selbststeuerung in einem gemeinsamen europäischen Haus.Einen sehr wichtigen Aspekt habe ich mir zum Schluss aufgehoben:Das vorgestellte Konzept nutzt die natürlichen Prozesse und Kräfte des Marktes und verwendet nur einige sehr wenige, gut kontrollierbare Steuerungsinstrumente, die auch nicht zwingend multinational abgestimmt werden müssen.Anders als die derzeitige Eurorettungspolitik muss nicht gegen die Marktkräfte eine Entwicklung aufgehalten werden, sondern die Marktkräfte arbeiten selbständig in die richtige Richtung!Eine Politik gegen elementare ökonomische Gesetze ist zum Scheitern verurteilt



Bildinformation: Urheber ist der Autor Horst Krebs