Blackwell Global bietet Trading Kunden ECN Forex Konten mit Spreads ab 0.1 Pips

Joe Jabar, Head of Sales DACH bei Blackwell Global Investments (UK) Limited, kommentiert: "In einem zunehmend kompetitiven Umfeld ist es besonders wichtig, dem Kunden ein attraktives Kontomodell anzubieten, welches die Kosten des Tradings minimiert. Mit unserem verbesserten ECN Kontomodell haben wir es nun geschafft den durchschnittlichen Spread auf bis zu 0.1 Pips zu reduzieren. Dazu eine überschaubare Tradingkommission macht dies zu einer äußerst beliebten Alternative auch für Heavy Trader und katapultiert Blackwell an die Marktspitze in Punkto Trading-Effizienz."Weitere Entwicklungen bei Blackwell Global:Partnerschaft mit Everton FC:Blackwell Global ist stolz darauf verkünden zu können, der erste offizielle Brokerage Partner des Everton Football Club geworden zu sein.Die Zusammenarbeit wird ein hohes Maß an Visibilität in verschiedenen Medien ermöglichen und das Image des Brokers als eine starke, traditionelle und zuverlässige, internationale Marke kräftigen.MT4 Accelerator:Das MT4 Accelerator Paket bietet Tradern eine breite Auswahl an Werkzeugen, welche auf der MT4-Plattform laufen. Mit Hilfe von FXBlue Labs hat Blackwell Global die Tools in die Standard MT4 Plattform integriert. Die Apps bieten Händlern Instrumente hochgradiger Qualität, welche weit über die, in der zugrunde liegenden Handelsplattform integrierten, hinausgehen. Dazu gehören fortgeschrittene Handelsabwicklung und -management, Entscheidungshilfe, anspruchsvolle Alarme und Messaging-Rundfunkanlagen sowie News- und Marktdaten.Blackwell Global Trading Tagebuch:Das Blackwell Trading Tagebuch (powered by Chasing Returns) ist ein innovatives Werkzeug, welches sich auf die Identifizierung sowie profitable Nutzung von psychologischen Handelsmerkmalen konzentriert. Entdecken Sie Ihren profitabelsten Wochentag, Ihre verlustbringenden Verhaltensweisen sowie Ihre nützlichsten Gewohnheiten. Nutzen Sie dieses Wissen, um Ihr Verhalten zu optimieren und Ihren Trading-Erfolg zu steigern.



Bildinformation: Blackwell Global Investments (UK) Limited