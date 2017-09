München, September 2017: Daniel Dallabrida ist neuer Restaurantleiter im Tian München am Viktualienmarkt. Der Österreicher bringt neben viel Erfahrung auch frischen Wind in das vegetarische Gourmetrestaurant.Der gebürtige Österreicher ist seit Mitte August als Restaurantleiter im Tian tätig. Auf die neue Herausforderung im Tian mit rein vegetarischer und veganer Küche freut er sich besonders.„Das Tian ist nicht nur ein Gourmetrestaurant, es ist eine Gourmet-Oase und ein Ort der Erholung mitten in der Stadt am Viktualienmarkt, um dem stressigen Alltag für kurze Zeit zu entfliehen“, so Daniel Dallabrida. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, interessanten Menschen unsere Philosophie näherzubringen. Dabei werde ich von einem großartigem Team unterstützt. Wenn wir unsere Gäste vom einzigartigen Konzept des Tian mit vegetarischen Gourmetkreationen überzeugen können, haben wir unseren Job richtig gemacht.“Für die Zukunft des TIAN München hat Daniel Dallabrida eine klare Vision: „Wir wollen weiterhin zu den besten Restaurants Münchens gehören und darüber hinaus wachsen. Wie unser Wiener Schwester-Restaurant möchten wir uns auch bald auf Sterneniveau bewegen.“Vor seiner Tätigkeit als Restaurantleiter im Tian, war Daniel Dallabrida als Food & Beverage Operation Manager im Maritim Hotel München tätig.



Bildinformation: Tian München Daniel Dallabrida ist neuer Restaurantleiter