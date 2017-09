4vestor GmbH bläst Vertragsverhandlungen mit Risikokapitalgeber ab!

Zunächst sah alles recht gut aus. Die Verhandlungen zwischen dem Risikokapitalgeber auf der einen Seite und dem jungen, motivierten Gründerteam auf der anderen Seite liefen flott und standen kurz vor der Einigung. In der geplanten Finanzierungsrunde sollte es um einen Betrag in Höhe von fast 2 Mio. Euro gehen. Die Startup-Beratung 4vestor GmbH macht dem Ganzen nun ein Ende.Warum schießt das Beratungsunternehmen, das vom Gründerteam beauftragt wurde nun quer?Der Geschäftsführer Johannes Weber äußert sich zu der Thematik wie folgt: „Für die Gründer hätten sich in der Zukunft unvorhersehbare Nachteile ergeben können, die wir als Berater in dieser Form nicht mittragen wollten. Die vertragliche Gestaltung sah wesentliche Vorteile für den Risikokapitalgeber vor, die zu Lasten des Startups und dessen Gründern gegangen wären.“ Herr Weber betont weiter, dass auch er sich einen positiveren Ausgang gewünscht hätte.Das Beratungsunternehmen signalisiert uns, dass es nun wieder in die Akquisitionsphase von potenziellen Investoren zurückkehren wird und eine neue Selektion von Risikokapitalgebern vornimmt.Mehr zur Gründerberatung 4vestor GmbH finden Sie auf der Firmenhomepage: http://www.4vestor.de/