Girokonto - Darauf sollten Verbraucher achten

In der heutigen Zeit benötigt nahezu jeder ein Girokonto. Schließlich erfolgt die Abwicklung zahlreicher Zahlungen und Zahlungseingänge nur noch bargeldlos. Um ein Girokonto neu zu eröffnen, sollte der Interessent die Angebote für Girokonten von unterschiedlichen Kreditinstituten sehr genau miteinander vergleichen. Die von den Banken angebotenen Girokonten unterscheiden sich in ihrem Funktionsumfang und in ihren Preismodellen. D. h. in Abhängigkeit des Preismodells sind einige Dienstleistungen bei Inanspruchnahme kostenfrei oder sie werden bepreist.Ein relevanter Faktor, der über die Entscheidung des richtigen Girokontos bei einer Bank beiträgt, ist die ausreichende Anzahl an Geldautomaten. Normalerweise ist das Nutzen der Geldautomaten bei dem eigenen Kreditinstitut kostenfrei. Hebt der Girokonto-Inhaber dagegen Geld bei Fremdbanken ab, so fallen sehr häufig relativ hohe Gebühren für das Geldabheben an. Natürlich gibt es auch Ausnahmen wie zum Beispiel die CashGroup. Hierbei schlossen sich mehrere Kreditinstitute zusammen, um das kostenfreie Abheben von Bargeld flächenmäßig zu vergrößern. Infolgedessen sollten sich die Girokonto-Inhaber zum Einen über die Anzahl an Automaten und zum Anderen über ihre Flächenabdeckung informieren, sodass der Kontoinhaber an möglichst vielen Stellen kostenfrei Bargeld abheben können.Die Kontoführungsgebühren ist ein weiterer relevanter Faktor, der über die Auswahl des Girokontos entscheidet. In der Regel zahlt der Kontoinhaber monatliche Kontoführungsgebühren. Diese Kontoführungsgebühren müssen bei einzelnen Kreditinstituten erst ab einem gewissen Einkommen gezahlt werden. Bei anderen Banken wiederum fallen diese Kontoführungsgebühren generell an, wohingegen andere Kreditinstitute keine Kontoführungsgebühren von ihren Kunden verlangen. Eröffnet der Kunde ein kostenfreies Girokonto bei einer Bank, so müssen die Kunden in solchen Fällen oftmals mit Einschränkungen im Service-Bereich rechnen. Diese kostenfreien Girokonten werden zumeist von Direktbanken offeriert. Diese Direktbanken besitzen keinerlei eigene Filialen. Sofern Beratungsgespräche notwendig sind, so können die Beratungen entweder per Telefon, E-Mail oder Live-Chat erfolgen. Hinzukommt, dass die Kunden keinerlei Bargeld einzahlen können.Sofern Kunden Wert auf eine individuelle Kundenbetreuung legen, so sollten sie ihr Girokonto bei einer Filialbank eröffnen. Jedoch müssen sich die Kunden von Filialbanken mit Kontoführungsgebühren rechnen. Die Kontoführungsgebühren sollten im Verhältnis zu den angebotenen Girokonto-Leistungen stehen. Die Kosten für Leistungen wie z. B. Daueraufträge oder Überweisungen sollten auf jeden Fall in den Kontoführungsgebühren berücksichtigt sein. Schließlich verlangen etliche Kreditinstitute für solche Leistungen wie Überweisungen oder Daueraufträge Gebühren. Dadurch wird die Kalkulation der gesamten Kosten für die Bankkunden erschwert. Dies bedeutet letztlich, dass der Kunde sich vor der Eröffnung eines Girokontos sehr gut über das Gebührensystem der Kreditinstitute informieren muss und welche weiteren Leistungen die Bank anbietet.Kunden sollten zusätzlich darauf achten, wie hoch die Dispo- und Überziehungszinsen ausfallen. Diese können von Bank zu Bank unterschiedlich hoch sein. Banken verlangen sehr oft Gebühren für bestimmte Karten wie z. B. MasterCard, Visa oder ec-Karte. Auch hier ist es für Kunden sehr wichtig zu wissen, für welche Karte er Gebühren zahlen muss und wie häufig die Kartengebühren anfallen. Darüber hinaus bieten Banken Zusatzangebote zu dem Girokonto an. Dazu zählen zum Beispiel das Eröffnen des Tagesgeldkontos oder eines Depots. Beim Tagesgeldkonto sollten Kunden darauf achten, wie hoch der Zins ausfällt. Oftmals ist der Zins bei Tagesgeldkonto-Eröffnung für einen bestimmten Zeitraum höher als der reguläre Zins.Weitere Informationen unter www.kontorat.de/girokonto-vergleich/