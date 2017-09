Devialet Gold Phantom wird mit dem EISA HI-FI Innovation Award als bestes Produkt 2017-2018 ausgezeichnet

Berlin, 04.09.2017 - Der Gold Phantom von Devialet ist von der European Imaging and Sound Association (EISA) mit dem Award für das beste Produkt in der Kategorie "HiFi Innovation" ausgezeichnet worden. Die offizielle Verleihung erfolgt am 1. September im Rahmen der IFA, der weltweit größten Messe für Consumer Electronics, die vom 1. bis 6. September 2017 in Berlin stattfindet. Devialet ist das für die Exzellenz seiner Innovationen in der Soundtechnologie weltweit auf häufigsten ausgezeichnete Startup-Unternehmen.



Die Jury ist beeindruckt von der einzigartigen Technologie des Gold Phantom, in der sie eine konsequente Weiterentwicklung der bestehenden Phantom-Reihe sieht. Die 4500 Watt leistende ADH-Verstärkung (Analog Digital Hybrid) und SAM-Bassoptimierung sorgen für unglaubliche Tieffrequenzimpulse, während der neu entwickelte Titan-Hochtöner für eine seidig-feine Transparenz sorgt. Das Sound Center kann einen Schalldruck von bis zu 108dB erzeugen und die mehrfach patentierten Technologien ermöglichen einen breitgefächerten Frequenzbereich, vom tiefsten je ausgegebenen Bass (14Hz) bis hin zu kristallklaren Höhen (27kHz). Neben WLAN (mit der von Devialet entwickelten Spark App), Airplay, Bluetooth und Spotify Connect lässt sich der Lautsprecher auch per Kabel über Ethernet und seine optischen Digitaleingänge ansteuern. Die Produkte von Devialet ermöglichen ein emotionales Klangerlebnis, das bisher mit keinem anderen Audioprodukt erreicht werden konnte.



Zitate:

"Wir fühlen uns sehr geehrt, dass der Gold Phantom mit dem EISA-Award ausgezeichnet wurde. Seit jeher verfolgt Devialet das Ziel, Technologien zu entwickeln, die unvergessliche atemberaubende Erlebnisse vermitteln. So hat der Gold Phantom die Audio-Welt im High-End-Bereich revolutioniert. Zukünftig soll nun auch der beste Sound der Welt so vielen Menschen wie möglich zugänglich sein", so Quentin Sannie, CEO von Devialet.



"Wir sind begeistert über den EISA-Award für den Gold Phantom als bestes Produkt 2017-2018", so Pierre-Emmanuel Calmel, CTO von Devialet. Diese renommierte Auszeichnung ist ein Zeichen großer Anerkennung innerhalb der Branche - nicht nur für den Gold Phantom, sondern auch für Devialet als Marke. Der Award bedeutet uns wirklich sehr viel. Besonders, da wir ihn zum zweiten Mal erhalten, nachdem unser erster Verstärker bereits vor sieben Jahren ausgezeichnet wurde."