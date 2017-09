Mit einem außergewöhnlichen Esstisch wird jeder Tag besonders

Leipzig/Stuttgart/Frankfurt, im August 2017 – Palisander-, Mango- und Akazienholz in grafischem Design, recyceltes Massivholz im lässigen Vintagestil, warmes Palisanderholz kombiniert mit coolem Metall: Mit den Esstischen der Serien Mayari, Abadi, Cruzar, Kentucky oder Kenai bringt massivum die Natur und zugleich auch eine unkonventionelle Note ins Esszimmer. Die Basis ist jeweils hochwertiges Naturholz, das zu individuellen Möbelstücken verarbeitet, den Essplatz zu einem ganz besonderen Hingucker macht.Mayari – Ein Klassiker im neuen StilGeburtstag, Weihnachten oder das Abendessen mit der Familie: An einem außergewöhnlichen Esstisch lässt sich jede Mahlzeit wie ein Fest feiern. So bietet der zwei Meter lange Tisch Mayari mit seiner klassisch geradlinigen Form reichlich Platz und fällt mit dem originellen Kacheldesign sofort ins Auge. Rechtecke aus Palisander- Mango und Akazienholz wurden an den stabilen Beinen und am Rahmen zu einem Mosaik verarbeitet, die Tischplatte aus edel gemasertem Palisanderholz unterstreicht den besonderen Stil. Die lackierte Oberfläche ist wasserabweisend, fleckenunempfindlich und kann zudem leicht gereinigt werden. Jeder Tisch ist ein Unikat und verleiht dem Esszimmer individuellen Charme.Abadi - Der ExtravaganteEin Möbelstück wie ein Kunstwerk: Kreative Wohnindividualisten setzen mit dem Tisch der Serie Abadi ein Design-Statement. Dafür sorgen das extravagante Holzdesign und die besondere Form. Sockel und Tischplatte sind aus neben- und übereinander gereihten Mango- und Akazienholzleisten gefertigt, die mit ihren unterschiedlichen Farbtönen ein grafisches Ensemble bilden. Die effektvolle Maserung bringt zusätzliche Akzente ins Spiel. Mit seiner Länge von knapp 1,50 Meter eignet er sich auch gut für kleinere Räume.Cruzar – Für Vintage-FansJedes Möbelstück der Serie Cruzar ist ein Einzelstück mit gelebter Geschichte: Recyceltes Massivholz wird per Hand zu stabilen Möbeln im Vintagelook verarbeitet. Mit kleinen Gebrauchsspuren und farbigen Elementen bringen die Esstische, die in zwei Größen erhältlich sind, Lebendigkeit und individuellen Stil nach Hause.Kentucky - Für große TafelrundenEr ist der stilvolle Mittelpunkt in jedem Zuhause und lädt zu ausgedehnten Festen mit Familie oder Freunden ein: Der großzügige, 2,60 Meter lange Esstisch Kentucky steht auf zwei stabilen Füßen. Das helle Akazienholz mit dezenter Maserung bringt mediterranes Flair in stilvoll eleganter Verarbeitung ins Esszimmer.Kenai - Natur trifft ModerneBaumtische in modernem Design bietet massivum mit den Modellen der Serie Kenai. Zur Tischplatte aus eindrucksvoll gemasertem Akazienholz, die mit geschwungenen Längsseiten die charakteristische Form des Baumstamms aufnimmt, kombiniert der Möbelanbieter geradlinig geformte Tischbeine aus Metall. Astlöcher und typische Unregelmäßigkeiten unterstreichen zugleich die Natürlichkeit des Möbelstücks, das in heller oder dunkler Ausführung angeboten wird.Der Essbereich bildet den Mittelpunkt der Wohnung – hier kommen Familie und Freunde zusammen. An einem außergewöhnlichen Esstisch lässt es sich besonders festlich tafeln – ob bei einem besonderen Anlass oder einfach im Alltag. Passende Stühle und Aufbewahrungsmöbel komplettieren die unterschiedlichen Wohnensembles und sind bei massivum in vielen verschiedenen Ausführungen im Sortiment.Unter folgenden Links sind weitere Informationen zu den Esstischen von massivum abrufbar:Mayariwww.massivum.de/essgruppe-mayari-mit-6-santos-stuehlen-80003046.htmlAbadiwww.massivum.de/esstisch-abadi-10024959.htmlCruzarwww.massivum.de/esstisch-cruzar-ii-50000763.htmlKentuckywww.massivum.de/esstisch-kentucky-ii-10023820.htmlKenaiwww.massivum.de/baumtisch-kenai-i-80003081.html



Bildinformation: massivum Esstische