Pfronten ist erstes deutsches "Europäisches Wanderdorf"

Pfronten, 4. September 2017 (ah): Als erste deutsche Wanderdestination wurde Pfronten im Allgäu am vergangenen Freitag, den 1. September 2017, auf der TourNatur 2017 in Düsseldorf als "Zertifiziertes Europäisches Wanderdorf" ausgezeichnet. Damit besiegelt die 13-Orte-Gemeinde nun auch offiziell ihre Zugehörigkeit zum ausgewählten Kreis von ausgewiesenen Wanderspezialisten der Vereinigung "Europas Wanderdörfer". Weitere Informationen unter: www.pfronten.de/europas-wanderdoerfer/ Auszeichnung für Dorf und GastgeberMit seiner Zertifizierung als "Europäisches Wanderdorf" ist Pfronten im Allgäu eines von bislang sechs Mitgliedsdörfern, die sich der Qualitätssicherung des Wanderns in Europa verschrieben haben. Neben dem Ort selbst wurden auch vier seiner Gastgeber mit dem Europäischen Wandergütesiegel (European Hiking Quality) prämiert. Die Wildgrün Allgäu Lodge, das Ferienhaus Heuser, das Hotel Berghof sowie das Chalet Edelweiß dürfen seit ihrer Ernennung das Prädikat "Europäische Wandergastgeber" führen und bieten speziell für Wanderer abgestimmte Übernachtungsangebote an. Alle Gastgeber sind selbst passionierte Wanderer und bieten mit ihrem Expertenwissen ihren Gästen einen einmaligen Service an. Mit der offiziellen Auszeichnung als "Europäisches Wanderdorf" hat Pfronten im Allgäu den mehrstufigen und anspruchsvollen Bewerbungsprozess der Premiummarke erfolgreich absolviert.Mythoslandschaft Allgäuer AlpenInnerhalb der "Europäischen Wanderdörfer" fungiert jedes Mitglied als Botschafter seiner Region. Pfronten repräsentiert in diesem Rahmen die Mythoslandschaft Allgäuer Alpen und das Landschaftsbild der Region. Als Heimat und Wiege unzähliger Mythen ist Pfronten von uralten Legenden wie etwa der Sage um den "Venedigerkönig am Aggenstein" oder den "saligen Fräulein im Weissensee" geprägt. Auf drei neu entwickelten Wanderwegen offenbart Pfronten seine facettenreiche Landschaft, macht die Geschichten und Sagen auf einzigartige Weise erlebbar und zeigt das Landschaft mehr ist als man auf den ersten Blick sieht."Mythos. Berge. Wandern" - Landschaft ist mehr als Du siehstDie drei Wanderwege entfalten ihre Wirkung nicht allein in der Natur, sondern vor allem im Zusammentreffen mit den Menschen des Dorfers und den uralten Spuren der Geschichte. Die Tour "Drachenblick" führt auf die Burgruinen Hohenfreyberg und Eisenberg, ein bayernweit bedeutendes Burgenensembles. Die 14 km lange Route verläuft mit einer geringen Höhendifferenz durch die Voralpenlandschaft und bietet von den Zwillingsruinen einen wunderbaren Blick über das Pfrontener Tal, die beiden "Wächterdrachen" und die Gipfel der Allgäuer Alpen. Der "Königstraum", eine mittelschwere Gebirgswanderung (18 km, 760 Höhenmeter) führt hinauf zur Ruine Falkenstein, der höchst gelegenen Burganlage Deutschlands. Hier plante König Ludwig II seine letzte Ruhestätte zu errichten, noch prächtiger als das berühmte Schloss Neuschwanstein. Zur Verwirklichung dieses kühnen Vorhabens kam es nicht. Die Geschichte wurde jedoch ein Teil des Ortes und kann auf dem Wanderweg entdeckt werden. Die anspruchsvollste Wanderung ist der "Sagengipfel", der Wanderer in die sagenumwobene Gipfelwelt der Venediger eintauchen lässt. Diese Wanderung verläuft durch eine reizvolle Klamm und ein weites Hochplateau und hält so manches Naturwunder bereit.Leitidee der Europäischen Wanderdörfer"Nur wo Du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen": Das Goethische Zitat bildet gleichermaßen das Motto wie die Leitphilosophie der Europäischen Initiative. Die ausgewählten und zertifizierten Premium-Wanderdestinationen bieten deshalb auch mehr als einfache Wanderwege. Sie verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz bei dem sie ihre Gäste dazu einladen dem Mythos Europa mit seinen vielfältigen Landschaften im Rahmen neuer Wander- und Naturerlebnisse nachzuspüren. Im Vordergrund steht für die Europäischen Wanderdörfer dabei der Qualitätsanspruch, der durch klar definierte Wanderstandards und einen ambitionierten Qualifizierungsprozess in den vier Zertifizierungskategorien Wanderregion, Wanderdorf, Wanderweg und Wanderbetrieb gewährleistet wird. Insgesamt fünf Phasen müssen die Bewerber durchlaufen, um den begehrten Titel tragen zu dürfen. Detailliertere Informationen zu Europas Wanderdörfern, ihren Qualitätsstandards und allen Mitgliedern inkl. ihrer Angebote finden sich unter www.europas-wanderdoerfer.com Bildmaterial unter: www.comeo.de/pr/kunden/destinationen/pfronten/bildarchiv.html



Bildinformation: Europäisches Wanderdorf Pfronten: »Landschaft ist mehr als du siehst« (Bildquelle: © Pfronten Tourismus, E. Reiter)