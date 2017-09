Das Gesamtpaket der Experten für mobile Datenerfassung stimmt:

DENSO, Teil der Toyota-Gruppe, bietet nicht nur hochwertige Lösungen für mobile Datenerfassung, sondern dabei auch einzigartige Qualität, einzigartige Sicherheit und einzigartigen Service.DENSO bietet einzigartige Qualität mit der besten DOA-Quote der ganzen Industrie. / Scanner und Handheld Terminals von DENSO schaffen bis zu eine Million Scans im Produkt-Lebenszyklus. / Der Erfinder des QR Codes bietet einzigartige Sicherheit. / Bis zu fünf Jahre Hardware-Garantie. / Einzigartiger Service mit 190 Niederlassungen weltweit, davon 35 in Europa. / DENSO hat eines der besten Kundenservice-Netzwerke der Welt geschaffen. / Modelle und Technologien immer auf dem neuesten Stand. / Weitere Informationen zu RFID, NFC, zum QR Code, Scannern, Handheld Terminals, mobiler Datenerfassung und der DENSO Auto-ID Business Unit sind abrufbar unter www.denso-autoid-eu.com. /Düsseldorf. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich der Einsatz und die Bedeutung der Informationstechnologien in Unternehmen grundlegend verändert. So kommen Informationstechnologien nicht mehr nur auf rein operativer Ebene zum Einsatz, sondern ein strategischer und flächendeckender IT-Einsatz ist in vielen Unternehmen mittlerweile gang und gäbe. Besonders die mobile Datenerfassung spielt in der Prozesssteuerung eine tragende Rolle. Mit den Datenerfassungsgeräten von DENSO, Teil der Toyota Gruppe und Erfinder des QR Codes, kann diese Prozesssteuerung optimiert werden. Dabei bietet DENSO nicht nur einzigartige Qualität bei Handheld Terminals und Scannern, sondern auch einzigartige Sicherheit und einzigartigen Service. „Wir bei DENSO entwickeln nicht nur neue Produkte, sondern wollen unseren Kunden auch, neben der herausragenden Qualität der Geräte, die bestmögliche Planungssicherheit und den besten Service bieten“, sagt Sina Haupt, Marketing Assistant der DENSO Auto-ID Business Unit. Die Experten für Handheld Terminals und Scanner arbeiten mit vielen ihrer Kunden, unter anderem aus den Bereichen Lager, Logistik, Retail, POS, Produktion, Field & Sales Force Automation, bereits seit mehr als 20 Jahren in der mobilen Datenerfassung zusammen. „Das liegt vor allem auch daran, dass wir Qualität, Sicherheit und Service großschreiben.“ Weitere Informationen zu den Scannern und Handheld Terminals von DENSO, zu RFID und NFC, zum QR Code, Lösungen für mobile Datenerfassung und die DENSO Auto-ID Business Unit gibt es unter www.denso-autoid-eu.com.Die beste DOA-Quote der ganzen Industrie spricht für sich. Außerdem schaffen die Handheld Terminals und Scanner von DENSO bis zu eine Million Scans im Produkt-Lebenszyklus. Eine langfristige Planung ist bei DENSO auch Teil des Erfolgsgeheimnisses: Bevor ein Gerät für mobile Datenerfassung auf den Markt kommt, unterliegt es zahlreichen Tests und muss zum Beispiel Robustheitstests, die Hitze und Kälte sowie Sturztests einbeziehen, bestehen. DENSO hat mehrere Modelle mit moderner RFID- bzw. NFC-Technologie auf den Markt gebracht, unter anderem das BHT-1200 RFID und – im Stil eines Smartphones – das BHT-1600. Beide Geräte können Prozesse in Retail und Logistik grundlegend optimieren. „Unsere Datenerfassungsgeräte entlasten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter enorm, was wiederum zu Kosten- und Zeiteinsparungen führt. So kann deutlich effizienter gearbeitet werden“, sagt Haupt. Bei der Entscheidung zum passenden Scanner oder Handheld Terminal helfen die Spezialisten von DENSO mit kompetenter Beratung. Dabei ist immer das Ziel, dass die Unternehmen eine größere Wettbewerbsfähigkeit durch fortschrittliche Auto-ID Produkte von DENSO erlangen.Die qualitativ hochwertigen Produkte von DENSO sind äußerst langlebig, zu technischen Fehlern kann es jedoch trotzdem einmal kommen. Daher gibt DENSO bis zu fünf Jahre Hardware-Garantie, sodass Reparaturen am Gerät für mobile Datenerfassung unkompliziert durchgeführt werden können und kaum Ausfälle einkalkuliert werden müssen. Selbst wenn die Produkte nicht mehr auf dem Markt sind, können DENSOs Kunden von der Garantie profitieren, denn auch nach Produktabkündigung geben die Experten für mobile Datenerfassung auf Anfrage bis zu fünf Jahre Lieferungs- und Reparaturgarantie. Das Selbstbewusstsein der Spezialisten für mobile Datenerfassung reicht so weit, dass sie meist Garantieleistungen jenseits des Branchenstandards einräumen.Technologische Nachbesserungen sind sehr selten nötig. Wenn es aber einmal dazu kommt, bietet DENSOs Servicestruktur außergewöhnlichen Support. Der einzigartige Service ist deshalb möglich, weil DENSO mit 190 Niederlassungen weltweit, 35 davon in Europa, eines der besten Kundenservice-Netzwerke der Welt geschaffen hat. Zudem wird in regelmäßigen Schulungen das Wissen der DENSO-Experten direkt an die europaweiten Authorized Repair Center (ARC) sowie Service Center (SC) weitergegeben. Auch das ist ein wichtiger Aspekt der einzigartigen Service-Qualität DENSOs, dem Erfinder des QR Codes. „Die DENSO Auto-ID Business Unit hat vor Kurzem 30-jähriges Jubiläum in Europa gefeiert. In den Jahrzehnten konnten wir bereits viele Kunden begeistern mit unserer Qualität, Sicherheit und unserem Service. Das spornt uns jeden Tag aufs Neue an“, sagt Haupt. DENSO wird mit einem Stand auf der RFID & Wireless iOT tomorrow in Düsseldorf vertreten sein. Die Messe mit den zentralen Themen Auto-ID, Automatisierung und Digitalisierung findet am 27. und 28. September 2017 statt. QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.



