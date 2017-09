Die Ur-Träne

WOVOR HABEN WIR ANGST?In ihren Gedichten holt die Autorin Verdrängtes an die Oberfläche, um sich selbst und andere zu heilen. Der Gedichtband wirft klassische Fragen auf, die sich Menschen, die sich selbst hinterfragen, seit jeher stellen. Wer bereit ist, sich nicht weiter abzulenken, sondern sich dem eigenen Inneren zu stellen, findet in diesem Buch Antworten auf Fragen, die er oder sie sich vielleicht noch nie gestellt hat. Es ist ein Geschenk für alle, die etwas "Unübliches" suchen.Wer der heutigen Welt unsicher gegenübersteht, braucht etwas, was seine unbewussten Fragen objektiviert. In diesem Buch stecken viele kleine Funken, um mit sich selbst ins Gespräch zu kommen. Es wurde zur eigenen Selbsterkenntnis geschrieben und liefert nun Menschen, die sich nicht mehr ganz eins mit sich selbst fühlen und Ursachen für die Langeweile und Unzufriedenheit in ihrem Leben suchen, wertvolle Hinweise, um zu erkennen, in wie weit sie selbst dafür verantwortlich sind.Babette Dalüge gewährt Einblick in einen persönlichen Erkenntnisprozess. Ihre Gedichte sollen auch andere dazu zu ermutigen, genauer hinzuschauen und zu sich selbst zu finden.AutorinBabette Dalüge wurde mit der dominanten Anlage geboren, allem auf den Grund zu gehen. Um sich selbst und das Verhalten ihrer Umwelt besser zu verstehen, las sie fast alles, dessen sie habhaft werden konnte. Niemals in ihrer Anlage gefördert, eher von allen Seiten unterdrückt, gelang ihr erst durch eine schwere gesundheitliche Krise der Durchbruch zu sich selbst.Paperback978-3-96051-842-611,99 €Hardcover978-3-96051-843-318,99 €e-Book978-3-96051-838-94,99 €



Bildinformation: Cover