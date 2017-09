Neues Magazin 'autismus verstehen' startet am 21. September

Reutlingen - Der gemeinnützige Verein Autismus verstehen e.V. startet neues Autismus-Magazin mit dem Titel 'autismus verstehen'.Das Thema Autismus gewinnt seit Jahren in den Medien kontinuierlich an Aufmerksamkeit und Bedeutung. Dabei fällt es oft schwer, in der Vielzahl unterschiedlich ausgerichteter Veröffentlichungen, Meinungen und Reportagen ein klares Bild des breiten Autismus-Spektrums zu erhalten. Des Weiteren ist es bis heute so, dass trotz der gestiegenen medialen Aufmerksamkeit nur sehr allgemein und unzureichend zum Thema informiert wird. Gerüchte, Verunsicherung und Angst verzerren zudem die öffentliche Wahrnehmung von Autismus.'autismus verstehen' beleuchtet relevante Themen aus dem Autismus-Spektrum. Hochwertig redaktionell aufbereitet und ansprechend gestaltet wendet sich die Zeitschrift an Menschen im Autismus-Spektrum, Angehörige und Interessierte aller Altersklassen.'autismus verstehen' wird von und mit Menschen aus dem Autismus-Spektrum zusammen mit unserem erfahrenen Redaktionsteam gestaltet. 'autismus verstehen' ermöglicht ungefilterte Einblicke in das Leben mit Autismus und bietet Orientierungshilfe, Information, nützliche Tipps und unterhaltsame Geschichten mit Tiefgang -kurz gesagt: ein Medium, das so vielfältig ist wie das Autismus-Spektrum selbst, das aufklärt, kritisch hinterfragt und über den Tellerrand blickt; in dem Betroffene genauso zu Wort kommen wie Experten verschiedenster Fachrichtungen.Chefredakteure des Magazins sind Christoph Ammon (TV Journalist u.a. für 3sat, SWR; leitet eine Praxis für Coaching, Hypnose, Mentaltraining) und Andreas Croonenbroeck (Art Director für internationale Marken (Vodafone, Bosch) und Autor für verschiedene Special-Interest-Magazine). Er wurde im Erwachsenenalter mit dem Asperger-Syndrom diagnostiziert.Der Verein Autismus verstehen e.V. ist ein bundesweit einmaliger Zusammenschluss von Menschen im Autismus-Spektrum, Angehörigen, Fachleuten und Unterstützern. Ziel des Vereins ist die Verbesserung von Förder- und Unterstützungsangeboten für Menschen im Autismus-Spektrum jeglichen Alters und ihrer Angehörigen. Der Vereinssitz ist in Reutlingen, Baden-Württemberg.Ausgabe 1 von 'autismus verstehen' ist ab dem 21.09.2017 erhältlich und zu beziehen über www.magazin.autismus-verstehen.de und auf Veranstaltungen des Vereins.KONTAKT FÜR WEITERE INFORMATIONENChefredaktion:Christoph Ammon, christoph.ammon@autismus-verstehen.deAndreas Croonenbroeck, andreas.croonenbroeck@autismus-verstehen.deVereinsvorsitzende:Inke Haußmann, inke.haussmann@autismus-verstehen.deTelefon: (0 71 29) 60 02 35 oder (0 71 21) 23 92 17



Bildinformation: Cover der Erstausgabe des neuen Autismus-Magazins 'autismus verstehen'. © Autismus verstehen e.V.