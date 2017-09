Am 16.09.2017 werden Die-Berlin-Bernau-Spiele eröffnet!

Pressemitteilung von Pankebogen

Die Berlympiade geht in die erste Runde und zeigt Berlinern und Brandenburgern eine wohnliche Zukunftsperspektive im grünen Bernau





Zwischen Baggern und Kränen wird am Samstag von 12 bis 18:30 Uhr gekickt, gehüpft und geskatet.

Die Besucher der Berlympiade erwartet ein spannender Tag mit Spiel, Spaß und Schlemmereien.



Veranstaltungshighlights:



- FUN-Turniere von 12:30-16:30 Uhr: Jump-Rodeo, Menschen-Kicker, Hüpf-Volleyball, Hertha-Torwandschießen, Kletterwand, Home-Run auf der Hindernis-Erlebnisbahn zum mitfiebern und ausprobieren



- Street Food Markt mit lokalen Leckereien



- Interaktive Sportstände zum dribbeln, skaten und kicken von kinder+Sport Basketball Academy, Titus und Hertha uvm.



- Sportliche und musikalische Bühnenshows mit den STAMPING FEET uvm.



- Erste Impressionen des Pankebogen in Berlin bei Bernau



Um die soziale Arbeit von Vereinen in Berlin und Brandenburg zu würdigen, erhält jedes Vereinsteam, das sich für die Fun-Turniere angemeldet hat, eine Startprämie von 250€ für die Vereinskasse. 1.000 € winken dem Gewinnerteam.



Die Berlympiade ist eine Veranstaltung des Vitalquartiers Pankebogen. Mit Urbanität vor und Natur hinter der Tür erwarten auf dem Gelände des Pankebogen 600 neue Wohnungen Ihre zukünftigen Mieter. Gemeinschaft und Vitalität mit vielfältigen Aktivitätsangeboten wie u. a. einem Outdoor-Cross-Fit-Pfad oder einem Beachvolleyballplatz zeichnen das Wohnkonzept des Pankebogen aus und werden durch eine eigene Quartiers-App ergänzt.



DIE-BERLIN-BERNAU-SPIELE bei der Berlympiade

Samstag, 16.09.2017 von 12-18:30 Uhr

Vitalquartier Pankebogen, Schönfelder Weg 1, 16321 Bernau bei Berlin

www.berlympiade.de





Für ausführlichere Informationen kontaktieren Sie bitte:



Liz Geithner

Marketing



Am Stadtpark Bernau GmbH & Co.

Lennéstr. 4

39112 Magdeburg



Tel.: 0163/ 7462817

In Bernau, direkt an der Quelle der Panke, entspringt ein wohltuendes, kraftspendendes Lebensgefühl. Mit Urbanität vor und Natur hinter der Tür. Mit Seen und Wäldern für einen gesunden Geist und die inspirierende Metropole auf Stand-by. Ein Ort für Liebhaber einer grünen, vitalisierenden Umgebung. Wo man weglässt, was Kraft raubt, um Energie zu gewinnen. Ein Ort für die neuen Kosmopoliten: In taufrischen Wiesen joggen und danach die Luft der Großstadt schnuppern. Eine Auszeit im eigenen Garten und dann ab in die Stadt. Oder sternenklare Nächte durch deckenhohe Fenster genießen.

