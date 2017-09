Digitaler Voice Recorder mit geräuschaktivierter Aufnahme (VOX) und 36 Stunden Akkulaufzeit

Zuverlässige Erinnerungshilfe: Mit dem <a href="www.pearl.ch/ch-nc-1241-usb-digitalisierer-usb-recorder-video-grabber-audio-grabber-usb-grabber.shtml">Voice Recorder</a> von <a href="www.auvisio.ch/">auvisio</a> zeichnet man alle wichtigen Informationen einfach auf - Vorlesungen, Gedankenblitze u.v.m. Später hört man sich alles in Ruhe am Computer an.Nichts verpassen: Dank Sprach-Aktivierung beginnt das Diktiergerät immer zum richtigen Zeitpunkt mit der Aufnahme.Ideal für lange Aufnahmen: Mit einer Akkuladung nimmt man bis zu 16 Stunden am Stück auf.Einfache Bedienung: Dank Plug & Play lässt sich der Voice Recorder sofort nutzen. Um die Aufzeichnungen anzuhören, wird das Aufnahmegerät einfach per USB mit dem PC verbunden.- Digitaler Voice-Recorder- Ideal zum Aufzeichnen von Meetings, Vorlesungen, Vorträgen u.v.m.- Geräuschaktivierte Aufnahmefunktion (VOX-Funktion): startet ab 40 dB- Aufnahmeformat: WAV- Speicher: 8 GB, für bis zu 36 Stunden Aufnahmen- Aufnahmen am Computer abspielen- Auch als USB-Stick verwendbar- Einfache Bedienung per Schiebeschalter: aus / ein- Status-LEDs für Betriebsanzeige, Aufnahme und Aufladekontrolle- Anschluss: USB-2.0-Stecker, zum Laden und Dateien übertragen- Gehäuse in Metall-Optik- Integrierte Öse für Trageschlaufe u.v.m.- Abnehmbare Schutzkappe- Kompatibel mit Windows und Mac OS- Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 110 mAh für bis zu 16 Stunden Laufzeit, lädt per USB (Ladezeit: 2 - 3 Stunden)- Masse: 66 x 22 x 10 mm, Gewicht: 15 g- Voice Recorder inklusive deutscher AnleitungPreis: CHF 28.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 57.95Bestell-Nr. PX2296



Bildinformation: Digitaler Voice Recorder, geräuschaktivierte Aufnahme (VOX), 36 Std.