So gelangen Sie in Ihre innere Mitte

Bevor die richtige Balance zwischen Aktivität und Entspannung erreicht werden kann, müssen die individuellen Faktoren, die das Gleichgewicht stören, aufgedeckt werden. Auch wenn wir uns in stressigen Phasen nichts mehr wünschen, als physisch und psychisch endlich loslassen zu können, bedarf unser Alltag auch ein gewisses Maß an Spannung. Denn nur durch den Wechsel von Alarmbereitschaft und Konzentration in aufregenden Situationen – und dem anschließenden Spannungsabfall -, können sich die beiden Energien balancieren. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Spannung seltener auf negativem sondern so oft wie möglich auf positivem ‘Stress’ basiert. Hierfür muss jeder für sich herausfinden, welche Faktoren ihn unter Druck setzen und negative Gefühle erzeugen. Erst durch diese individuelle Reflektion mit den auslösenden Stressoren kann der Einzelne seine Balance wieder herstellen. Folgender Beitrag gibt Ihnen facettenreiche Anregungen, damit Sie Ihre innere Mitte finden.mehr lesen --->> https://das-gesundheitsplus.de/gelangen-sie-ihre-innere-mitte/