Öfter mal ein E-Book lesen

Nichts geht über den Duft und das Rascheln umgeblätterter Buchseiten – und dennoch, E-Books haben auch ihre Vorteile: sie sind meist kostengünstig, schnell heruntergeladen und passen in jedes Handgepäck! Probieren Sie es aus!Alles wird gut ...: (Gesamtausgabe Band 1 bis 4)Diese Gesamtausgabe beinhaltet alle 4 Bände von„Alles wird gut …“Wenn man nur vorher wüsste, welche Entscheidung die richtige oder wenigstens die günstigere wäre. Aber – wer weiß das schon? Christine, Oliver, Lydia und Jutta sind Mitte dreißig, als sie sich wiedertreffen. Als Schulfreunde waren sie einst unzertrennlich und hatten große Pläne für die Zukunft. Jetzt müssen sie jedoch feststellen, dass ihnen so manche Fehlentscheidung, die sie mit jugendlichem Leichtsinn selbstbewusst getroffen haben, das Leben ganz schön schwer macht. Jutta, die nach der überstürzten Trennung von ihrem Mann eigentlich erst einmal zur Ruhe kommen wollte, erlebt ein Gefühlschaos nach dem anderen. Olivers Eheglück wird nicht nur von seinem Schwiegervater bedroht – auch beruflich bahnt sich eine Katastrophe an. Lydia wird der Albtraum, den sie als junges Mädchen erlebte, wieder bewusst. Nur Christine führt ein harmonisches Leben – doch auch dieser Schein trügt.Unter dem Motto "Gemeinsam haut uns nichts so schnell um" stehen sie sich wieder bei, um den Alltag leichter ertragen zu können.Ein Trost bleibt, denn – alles wird gut … irgendwann.„Ein Hauch Zufriedenheit“Sind Sie zufrieden?Jeder könnte glücklich leben, wenn es jene Mitmenschen nicht gäbe, die sich, statt um ihren eigenen Kram zu kümmern, leider viel zu oft ungebeten in alles Mögliche einmischen. Natürlich stets mit nur gut gemeinten Ratschlägen. Was sonst?Eigentlich ist es doch gar nicht schwer, auch anderen einmal ein bisschen Glück zu gönnen, oder?Mit einem Hauch Zufriedenheit geht es ziemlich turbulent zu.„Gefühlslooping“Diese Geschichte gibt einen Einblick in eine psychiatrische Klinik, in der die Patienten mit den Dämonen ihrer Vergangenheit abzurechnen sowie ihren kleinen Verrücktheiten umzugehen lernen.Unter anderem wird diese Lebensgeschichte erzählt:Was macht eine Mutter, wenn sie nach Hause kommt und diesen „Brief“ ihres Kindes vorfindet?„Ich bin sterben! Such mich nicht! Dir wünsche ich noch ein sorgenfreies Leben.“Nach dem ersten Schock versucht sie das unermessliche Gefühlschaos, das die Borderline-Störung bei ihrer Tochter anrichtet, zu ordnen. Es folgt ein jahrelanger, zäher Kampf, der bis zur geistigen und körperlichen Erschöpfung reicht. Am Ende kommt die Mutter zu der unbefriedigenden Erkenntnis, dass sie für ihre Tochter eigentlich nichts weiter tun kann, als selbst die Nerven zu behalten. Das ist jedoch fast unmöglich.Gewürzt ist die Handlung mit einer Prise ganz normalen Wahnsinns, der so manches Mal nur mit etwas Humor zu ertragen ist.„Gefühlslooping“ ist der 3. Band der Serie „Alles wird gut …“ und die direkte Fortsetzung von „Ein Hauch Zufriedenheit“.Der Leser begleitet Lydia während ihrer Psychotherapie.„Hoffnungs~Schimmer“Der Alltag mit seinen Höhen und Tiefen hält für Oliver, Christine, Lydia und Jutta weiterhin einige Überraschungen bereit.Ihre Wünsche gehen in Erfüllung, so manches Mal jedoch ganz anders als erwartet. Sie tragen es dennoch mit Humor und sind sich sicher: wenn man ab und zu über seinen eigenen Schatten springt, kann man vieles erreichen. Immer noch handeln sie nach dem Motto: `Gemeinsam haut uns nichts so schnell um´ und stehen sich in allen Lebenslagen bei.Produktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 3043 KB• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 344 Seiten• ISBN-Quelle für Seitenzahl: 1506108482• Sprache: Deutsch• ASIN: B01A9PUB9K• Text-to-Speech (Vorlesemodus): Aktiviert• X-Ray:Nicht aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Screenreader: Unterstützt• Verbesserter Schriftsatz: AktiviertMein Leben mit MSMS (Multiple Sklerose) ist das facettenreichste Krankheitsbild der Neurologie. Diese Krankheit stellt das Leben eines Betroffenen völlig auf den Kopf. Sie ist nicht nur eine Krankheit mit 1000 Gesichtern, sondern auch mit 1000 Fragen. Eine davon WARUM? Aber das Leben geht weiter … eben nur anders als bisher. Ein Leben mit Höhen und Tiefen, mit Ängsten aber auch Hoffnungen. Dieses Buch ist kein Fachbuch oder Ratgeber über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin. Mit einer Portion Humor und Selbstironie erzählt sie wie alles begann, wie sie lernte damit zu leben und es schaffte, trotz dieser bitteren Krankheit auf ihre eigene Kraft zu vertrauen. Sie berichtet von ihrer Angst vor dem, was vielleicht die Zukunft bringen wird. Dennoch strotzt dieses Buch voller Zuversicht und macht Mut. Das Leben ist einfach zu wertvoll, um den Kopf in den Sand zu stecken und zu resignieren.Produktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 10293 KB• Verlag: Karina Verlag (22. Juni 2015)• Sprache: Deutsch• ASIN: B01LZC6M2C• Text-to-Speech (Vorlesemodus): Aktiviert• X-Ray:Nicht aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Screenreader: Unterstützt• Verbesserter Schriftsatz: AktiviertNepomucks AbenteuerNepomuck, der kleine Kobold, ist neu gestaltet und bereichert mit seiner Geschichte auch in der 2. Auflage Groß und Klein.Er ist ein lustiger kleiner Kobold, der mit seiner Familie in einem Kobolddorf in Norwegen wohnt. Er hilft dem Weihnachtsmann beim Geschenke verpacken in der Weihnachtswerkstatt und landet aus Versehen in einem dieser Päckchen. So tritt er nun im Schlitten des Weihnachtsmanns seine Reise in die Welt der Menschen an.Welch spannende Abenteuer wird Nepomuck dort wohl erleben und wird er bei den Menschen ein neues Zuhause finden?Produktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 2073 KB• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 152 Seiten• Verlag: Karina; Auflage: 2 (4. März 2015)• Sprache: Deutsch• ASIN: B00UAOM0H2• Text-to-Speech (Vorlesemodus): Aktiviert• X-Ray:Nicht aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Screenreader: Unterstützt• Verbesserter Schriftsatz: AktiviertKampfansage: Mein Kampf gegen Depressionen, Panikattacken und GefühlsloopingsFühlen Sie sich auch manchmal irgendwie KOMISCH?Wie fühlt sich eigentlich NORMAL an?Nachdem mir bewusst geworden war, dass ich manisch depressiv bin, nahm ich den Kampf gegen die Depressionen, Panikattacken und Gefühlsloopings auf.Sie erfahren, welche Lösungswege ich gefunden habe, um heute ein lebenswertes Leben führen zu können.Dieses Buch ist für all diejenigen, die sich nicht davor scheuen, sich mit den Tabu-Themen der psychischen Krankheiten auseinanderzusetzen.Produktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 2458 KB• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 78 Seiten• Sprache: Deutsch• ASIN: B00U54SA3U• Text-to-Speech (Vorlesemodus): Aktiviert• X-Ray:Nicht aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Screenreader: Unterstützt• Verbesserter Schriftsatz: AktiviertDie Abenteuer des kleinen FinnDer kleine Mäuserich Finn führt eigentlich ein recht beschauliches Leben in einem Garten. Er versteht sich sehr gut mit seinen Menschen, und sogar mit dem Kater des Hauses hat er ein freundschaftliches Verhältnis.Eines Tages jedoch ändert sich alles. Die nette Familie zieht fort und es kommen neue Menschen. Diese mögen Mäuse gar nicht und zu allem Überfluss haben sie auch noch zwei Kater, die es ebenfalls auf Finn abgesehen haben. Als diese bösen Menschen Finns Wohnung unter Wasser setzen, muss er aus dem Garten fliehen.Entkräftet und zutiefst traurig findet er in einer Scheune Zuflucht. Dort lebt die Maus Felix, die sich um den unglücklichen Finn kümmert und ihm das Leben auf dem Land und im Wald zeigt.Die beiden erleben nun gemeinsam viele Abenteuer und bestehen so manche Gefahr, was ihre Freundschaft von Tag zu Tag wachsen lässt.Mit Illustrationen von Judith Beck-Meyer.Produktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 5055 KB• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 116 Seiten• ISBN-Quelle für Seitenzahl: 3844815996• Verlag: Books on Demand; Auflage: 2 (28. August 2014)• Sprache: Deutsch• ASIN: B008FAK1R4• Text-to-Speech (Vorlesemodus): Aktiviert• X-Ray:Nicht aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Screenreader: Unterstützt• Verbesserter Schriftsatz: AktiviertMystica VeneziaEine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere,eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauerund ein geheimnisvoller Orden, Guido hat sich seine Hochzeitsreisenach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifeltmacht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina inden Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen derLagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach ChristinaMaria und stößt dabei auf eine uralte Legende.Produktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 1515 KB• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 218 Seiten• Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine Einschränkung• Verlag: Karina Verlag (11. November 2015)• Sprache: Deutsch• ASIN: B017WMM7WW• Text-to-Speech (Vorlesemodus): Aktiviert• X-Ray:Nicht aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Screenreader: Unterstützt• Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert©byChristine Erdiç



Bildinformation: Frau Christine Erdiç