Kleiner Schelm erfreut sich zunehmender Beliebtheit

Er ist lustig und gewitzt: Wo er auftaucht ist Highlife! Kobold Nepomuck begeistert mit seinem Charme Groß und Klein. Seine Geschichten sind erfrischend heiter, spannend und lehrreich. Der kleine Kerl heckt so allerlei aus – lasst euch überraschen! Das ideale Mitbringsel oder Geschenk, nicht nur für die Schultüte!Nepomucks AbenteuerNepomuck ist ein lustiger kleiner Kobold, der mit seiner Familie in einem Kobolddorf in Norwegen wohnt. Er hilft dem Weihnachtsmann beim Geschenke verpacken in der Weihnachtswerkstatt und landet aus Versehen in einem dieser Päckchen. So tritt er nun im Schlitten des Weihnachtsmanns seine Reise in die Welt der Menschen an Welch spannende Abenteuer wird Nepomuck dort wohl erleben und wird er bei den Menschen ein neues Zuhause finden?Produktinformation• Taschenbuch: 152 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 2 (19. Februar 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056189• ISBN-13: 978-3903056183• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,9 x 21 cm•Mit Nepomuck auf WeltreiseWie funktioniert eigentlich ein Heißluftballon, und wie leben die Eskimos heute? Was passiert, wenn ein norwegischer Kobold auf einen irischen Leprechaun trifft, und was kann man im Karina-Verlag so alles anstellen? Begleitet den lustigen Kobold Nepomuck auf seinen Reisen durch Europa, Asien, Amerika, Afrika und Australien und lernt Menschen, Tiere und verschiedene Kulturen hautnah kennen. Folgt ihm auf den Spuren der Hobbits, und werft mit ihm seinen ersten Bumerang. Die tollsten Abenteuer warten auf euch, denn wo Nepomuck sein Unwesen treibt, da wird es nie langweilig!Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 140 Seiten• Verlag: Nova MD; Auflage: 1., Erstauflage (12. Mai 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3961112762• ISBN-13: 978-3961112760• Vom Hersteller empfohlenes Alter: ab 5 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 15 x 1,7 x 21 cmLeseprobeHarry Potter, Dudelsack und UngeheuerDer kleine Kobold springt ausgelassen hin und her. „Wann bekomme ich denn meinen Kilt?“„Nepomuck, einen Kilt tragen hier nur Männer! Bald siehst du das bei den Hochlandspielen.“ Alan lacht vergnügt.„Und gleich geht es los“, verspricht Alans Zwillingsbruder Ian.Man kann die sommersprossigen Zwillinge kaum auseinanderhalten, sie ähneln sich wie ein Ei dem anderen – und haben nur Unfug im Kopf, wie ihre Mutter behauptet.Nepomuck, einerseits ein bisschen enttäuscht, weil er keinen Kilt tragen darf, freut sich anderer-seits schon auf die sogenannten „Highland Games“. Er weiß, dass „Kilts“ – auch Schottenrock genannt – die traditionelle Bekleidung der Schotten darstellen. Die typischen Karo-Muster werden „Tartan“ genannt. Jeder Clan besitzt andere Muster und Farben. „Clans“ nannte man früher Familienverbände einer bestimmten Region, die von einem Clan-Chef geführt wurden. Heute tragen Männer ihren Kilt meist nur noch zu Veranstaltungen oder am Sonntag. Zu einem Kilt gehören weiße Kniestrümpfe und unbedingt spiegelblank gewienerte Schuhe.Atemlos beobachtet der Kobold das bunte Treiben: Bestimmt hundert Männer in traditioneller Tracht ziehen über die Wiese und machen Musik mit Trommeln und …„Was ist denn das dort?“ Nepomuck deutet auf einen kräftigen Schotten, der einem merkwürdigen Instrument seltsam quäkende Töne entlockt.„Ein Dudelsack“, erläutert der Vater der Zwillinge dem verblüfften Kobold.„Das ist ja ein komisches Ding!“„Der Dudelsack verfügt über einen Luftsack, eine Spielpfeife und mehrere Bordunpfeifen. In den Pfeifen befinden sich Rohrblätter, die die Töne erzeugen. Will ein Musikant darauf spielen, muss er sich den Dudelsack umlegen und den Luftsack unter den Arm klemmen. Dann bläst er durch ein Rohr Luft in den Sack. Ein Ventil sorgt dafür, dass die Luft nicht zurückströmt, sondern im Sack bleibt.“„Und wie kommt der Ton dann heraus?“ Nepomuck erweist sich als wissbegieriger Schüler.„Der Dudelsackspieler – oder auch „Sackpfeifer“ – muss mit dem Arm die Luft aus dem Sack in Spielpfeife und Bordunpfeifen pumpen. Aus den Bordunpfeifen erklingt dann ein Dauerton. Mit der Spielpfeife erzeugt der Dudelsackspieler eine etwas höhere Melodie. Dazu müssen – ähnlich wie bei einer Flöte – bestimmte Öffnungen mit den Fingern geschlossen und wieder geöffnet werden. Gleichzeitig wird aber ständig Luft in den Luftsack nachgepumpt.“„Das ist bestimmt anstrengend!“, stöhnt Nepomuck.©byChristine Erdiç



