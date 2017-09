Der Willkommensbonus bei Sportwetten

Die Sportwettenbranche ist übersättigt und hart umkämpft. Trotzdem finden sich immer wieder neue Wettbüros, die, die Konkurrenz zu etablierten Anbietern aufnehmen, obwohl sie genau wissen, wie schwer das ist. Zum einen verfügen sie über keine langjährige Erfahrung, zum anderen ist es eine große Herausforderung, mit dem riesigen Kundenstamm umzugehen. Trotzdem sind sie nicht von vornherein auszuschließen, denn manchmal bieten sie gegenüber den etablierten Wettbüros entscheidende Vorteile.Finden des FavoritenAls Einsteiger hat man es in der Branche nicht einfach, ein gutes Wettbüro zu finden. Daher ist es sinnvoll, einen Wettanbieter Vergleich zu verwenden, der sich intensiv mit Wettbüros auseinandersetzt. Auf den ersten Blick wirken viele Buchmacher gleich, doch wenn man sich die Details vor Augen hält, beispielsweise auf www.sportwetten-erfahrungen.de , erkennt man die tragenden Unterschiede.Meist liegen die Unterschiede in den Details, die man ohne Vergleich gar nicht erst bemerkt hätte. Zudem spart man auf diese Weise viel Zeit, gerade als Einsteiger. Man bekommt alle aktuellen Wettbüros in Form einer Rangliste präsentiert und muss sich nur noch seinen Favoriten aussuchen.Der BonusUm den Favoriten zu finden, ist es unerlässlich, Kriterien festzulegen, auf die es einem ankommt. Dabei entsteht eine Art Schablone, die man nur noch an jeden einzelnen Anbieter anlegen muss. Einer der wichtigsten Punkte dieser Schablone ist der Wettbonus, bei dem aber nicht nur auf die Höhe der Summe ankommt. Tatsächlich sind noch weitere Faktoren zu beachten:• ein Willkommensbonus ist immer an verschiedene Bedingungen geknüpft• diese Bedingungen variieren von Anbieter zu Anbieter• erst die Bedingungen geben Aufschluss darüber, wie lukrativ ein Bonus ist