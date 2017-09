Reise durch Indochina

Viele Prominente haben Indochina entdeckt und reisen in diese Region. Dazu gehört auch Kambodscha und nach einigen Kriegen öffnet sich das Land den Touristen. Das ist ein offenes Reiseland geworden und immer mehr Urlauber entdecken diesen Landstrich. Denn gerade Kambodscha hat einiges zu bieten. So ist zuerst die Tempelanlage in Angkor zu nennen. Diese Anlage entstand vor über 150 Jahren und ist heute eine große Attraktion. Seit 1992 ist diese faszinierende Tempelanlage UNESCO Weltkulturerbe. Jetzt strömen zahlreiche Urlauber aus der ganzen Welt zu dieser Anlage.In Indochina gibt es immer etwas zu erleben. Hier liegen Abenteuer und Faszination eng beieinander. Diese Länder in Indochina entdecken nicht nur Familien mit Kindern, sondern auch immer mehr junge Leute. Zu den einzelnen Reisebausteinen gibt es weitere Infos auf dieser Webseite. So können der Flug und die Unterkunft im Vorfeld fest gebucht werden. Aber auch die Buchung einzelner Touren ist vorab möglich. Damit kann der Urlaub unbeschwert begonnen werden. Gerade jetzt in der Herbstzeit ist in Südostasien die Hauptreisezeit. So kann es schon einmal vorkommen, dass die gewünschte Tour schon ausgebucht ist. Hier ist also auch Schnelligkeit gefragt und weitere Infos zur Buchung gibt es auf der Reisewebseite. Im Vorfeld kann sich jeder Besucher auch einen kostenlosen Katalog anfordern. Darin werden alle Touren ausführlich beschrieben. Gerade so eine Tour auf dem Mekong liegt im Blickfeld vieler Touristen. Dieser große Fluss verbindet mehrere Ladender von Südostasien. Auf dieser Reise wird nicht nur Kambodscha kennengelernt sondern auch die Nachbarländer Thailand und Laos. Viele tolle Erlebnisse und Eindrücke sind garantiert.Weitere Infos: http://www.mare-kambodscha-reisen.de