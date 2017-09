Tools4ever präsentiert seine IAM-Tools auf der it-sa 2017

Bergisch Gladbach - Vom 10.-12. Oktober 2017 stellt Tools4ever seine Neuheiten im Bereich Identity Governance & Administration auf der it-sa vor. Besuchen Sie uns am Stand 10.1-215 auf Europas größter IT-Security-Messe in Nürnberg und wir zeigen Ihnen, wie einfach sicheres Identity & Access Management sein kann!Die it-sa in Nürnberg ist schon seit Jahren the place to be, wenn es um IT-Sicherheit, Datenschutz und Compliance geht. Natürlich ist auch Tools4ever als Top Consultant wieder vor Ort und stellt Ihnen am Stand 10.1-215 IAM-Tools für Berechtigungsmanagement, Cloud Access Management und Identitätsmanagement vor:<a href="www.tools4ever.de/software/enterprise-resource-authorization-manager/">ERAM</a> - Reporting von NTFS-BerechtigungenWer darf was? In Zeiten von immer strengeren Compliance-Richtlinien und der kommenden DSGVO ist das die Frage aller Fragen! Mit dem Enterprise Resource Authorization Manager (ERAM) erhalten Sie die Zugriffskontrolle zurück. Mit wenigen Klicks können Sie alle NTFS-Rechte auslesen und aktuell erkennen, wer welche Zugriffsrechte auf das Filesystem hat.<a href="www.tools4ever.de/software/helloid-idaas-cloud-single-sign-on/">HelloID</a> - Cloud Access ManagementHelloID bietet Ihnen Single Sign-On für 100 % Ihrer Cloud-Anwendungen, Data Management, Self-Service Workflows und umfassende Reporting-Möglichkeiten für Berechtigungen und Zugriffe. Erleichtern Sie sich und Ihren Mitarbeitern den sicheren Zugriff auf Shared Data und Cloud Applications.<a href="www.tools4ever.de/software/iam-identity-and-access-management-software/">IAM</a> - Der Identity Access ManagerDas umfassende IAM-Tool zur Benutzerkonten- und Berechtigungsverwaltung von Tools4ever heißt schlicht und ergreifend Identity Access Manager (IAM). Mit IAM decken Sie alle Bereiche Ihrer Identity Governance & Administration ab: User Provisioning, Berechtigungsmanagement, Self-Service, Workflow-Management und Access Governance (RBAC).Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich live und persönlich von unseren IAM-Tools für Ihr Unternehmen. Gerne demonstrieren unsere <a href="www.tools4ever.de/uber-tools4ever/presse/201706-top-consultant-2017/">ausgezeichneten Berater</a> Ihnen individuell vor Ort, wie Sie mit Tools4ever Ihre IAM-Anforderungen umsetzen können!



Bildinformation: Besuchen Sie Tools4ever auf der it-sa 2017!