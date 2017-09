Crowdinvesting-Plattform Sarego verlost Wohnung im Wert von 150.000€

Köln, 04. September 2017 - Die Sarego GmbH, eine Crowdinvesting-Plattform auf der man in hochverzinste Immobilienprojekte investieren kann, verlost eine kernsanierte Altbauwohnung in Wien im Wert von 150.000€. Jeder Investor, der in eines der Immobilienprojekte auf sarego.de investiert, oder schon investiert hat, erhält pro 500€ Investment ein Los. Zusätzlich können weitere Lose durch die erfolgreiche Empfehlung neuer Investoren erworben werden. Die Ziehung des Gewinners erfolgt, wenn die maximal 20.000 Lose vergeben wurden.Um mehr Investoren auf die im Juni 2017 gestartete Crowdinvesting-Plattform Sarego aufmerksam zu machen, hat sich der Gründer Maximilian Sayn-Wittgenstein etwas Neues einfallen lassen. Jeder, der mindestens 500€ in eines der Immobilienprojekte auf www.sarego.de investiert, erhält eines von insgesamt 10.000 Investitions-Losen - und damit die Chance auf eine kernsanierte Altbauwohnung in der Felbertstraße 36 im 15. Wiener Gemeindebezirk. Weiterhin kann man seine Chancen erhöhen, indem man Sarego weiterempfiehlt - 10.000 Empfehlungs-Lose werden für die erfolgreiche Empfehlung eines neuen Investors vergeben. Auch hier gilt: ein Los pro 500€ Investitionsbetrag. Alle Informationen zur Verlosung finden Interessierte auf www.wien.sarego.de/tombola Die neue Wohnung des Gewinners ist 32qm groß und befindet sich in einem Altbauhaus, das derzeit frisch saniert wird. Eine Einbauküche, ein idealer Schnitt sowie ein zeitgemäß ausgestattetes Badezimmer erwarten den Gewinner. Die Immobilie ist nur wenige Gehminuten vom Westbahnhof entfernt und damit ideal an die Innenstadt und den öffentlichen Verkehr angebunden. Der Gewinner wird gezogen und bekannt gegeben, wenn alle Lose vergeben wurden.“Mit der Verlosung möchten wir interessierten Anlegern die Möglichkeit bieten, Sarego auszuprobieren - und dabei gleich doppelt zu profitieren. Neben den renditestarken Immobilienprojekten, die wir anbieten, erhalten Sie bereits ab einem Investment von 500€ eine 1:20.000 Gewinnchance über 150.000€. Vergleicht man das mit dem Hauptgewinn bei der Lotterie (Euromillions) ist es 6.991x wahrscheinlicher, dass Sie bei Sarego gewinnen. Und auch wenn man nicht gewinnt, erhält man trotzdem eine attraktive Rendite auf sein angelegtes Geld”, erklärt Maximilian Sayn-Wittgenstein, Geschäftsführer der Sarego GmbH.Das aktuelle Immobilienprojekt, in das man sein Geld investiert, wird von der international renommierten Vermehrt AG entwickelt und befindet sich ebenfalls in Wien. Bei einer Laufzeit von 15 Monaten erhalten die Investoren eine 6,5% Festverzinsung. Bis Ende des Jahres wird Sarego weitere Projekte mit ähnlicher Verzinsung anbieten. Sobald das aktuelle Projekt mit 30% finanziert ist, wird ein neues Projekt über die Crowdinvesting-Plattform angeboten.Während Sayn-Wittgenstein über 13 Jahre Erfahrung am Kapitalmarkt verfügt und bereits fünf Mal in Folge von dem EliteReport des Handelsblatts als bester Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet wurde, hat er sich mit Sarego zum Ziel gesetzt, auch in der aktuellen Niedrigzinsphase innovative Wege zu gehen, um Investoren attraktive Angebote präsentieren zu können.Alle Informationen zur Verlosung gibt es hier: www.wien.sarego.de/tombola