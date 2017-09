Silversea setzt auf visuellen Storyteller

Frankfurt am Main, September 2017: Die monegassische Luxusreederei Silversea kooperiert zukünftig mit dem renommierten Fotografen Steve McCurry, der innerhalb dieser kreativen Partnerschaft die faszinierendsten und abgelegensten Orte der Welt sowie Silverseas umfangreiche Flotte dokumentieren wird. Als Meister des visuellen Storytellings bereist McCurry seit vier Jahrzehnten die Welt, um vielfältige Kulturen und Erfahrungen festzuhalten. Seine farbintensiven Bilder sind auf internationalen Magazin- und Buchcovern, in großen Galerien und Museumsausstellungen und in permanenten und privaten Sammlungen weltweit zu finden."Silversea hat mit dieser Produkterweiterung die anspruchsvollste Flotte in der Geschichte des Unternehmens ins Leben gerufen, mit dem Ziel, neue Destinationen für unsere Gäste zu erschließen und tiefer einzutauchen", so Barbara Muckermann, Chief Marketing Officer bei Silversea Cruises. „Steve McCurrys Kunst und Storytelling ergänzt sich perfekt mit Silverseas Once-in-a-Lifetime Erlebnissen, den intimen Schiffen und unvergesslichen Destinationen. Er hat die Fähigkeit, die authentische Schönheit der Welt festzuhalten und sie mit Leidenschaft und Klarheit zum Ausdruck zu bringen. Wir freuen uns darauf, auf der Reise durch Steves Linse Emotionen und Inspirationen festzuhalten.“Visuelles Storytelling – Steve McCurryMcCurrys Kunst hat ihn vom kriegszerrissenen Afghanistan zu den ländlichen Dörfern in Indien bis hin zum Sturz der New Yorker Zwillingstürme am 11. September geführt. Seit seinem ikonischen Porträt eines afghanischen Mädchens im Jahr 1984 hat McCurry mehr als ein Dutzend Bücher veröffentlicht und gewann prestigeträchtige Auszeichnungen – einschließlich der Robert Capa Goldmedaille für seine Berichterstattung über den Krieg in Afghanistan.Auch nach Jahrzehnten der Entdeckungen glaubt McCurry, dass er noch viele weitere Geschichten zu erzählen hat. "Es gibt immer Raum für Entdeckung", sagt er.Neuer Standard für LuxuskreuzfahrtenSilversea bietet Gästen über 850 Destinationen in über 130 Ländern auf allen sieben Kontinenten, mehr als jedes andere Kreuzfahrtunternehmen. Die Silversea Flotte verfügt über kleine und wendige Schiffe, die gut durch schmale Wasserwege navigieren können, um die abgelegensten Häfen und Destinationen der Welt zu erreichen. Das neuste Schiff, die Siver Muse, besticht mit gewohntem Silversea-Lifestyle, der die Vorteile eines kleinen Schiffes mit großzügigen und exklusiven Suiten vereint, und so den Standard für Luxusreisen auf dem Meer neu definiert. Die Silver Muse erweitert die Flotte auf insgesamt neun Schiffe.Über Silversea CruisesSilversea Cruises gilt unter dem Vorstand von Manfredi Lefebvre d’Ovidio, als Vorreiter in der Luxus-Kreuzfahrtindustrie. Mit allen Vorzügen großer Schiffe bietet Silversea Gästen persönlich und ausschließlich mit Suiten ausgestattete kleine und wendige Schiffe: Silver Wind, Silver Shadow, Silver Whisper und Silver Spirit – und seit April 2017 die Silver Muse – mit entspannter Atmosphäre und lässiger Eleganz. Zusammen mit den Expeditionsschiffen Silver Explorer, Silver Galapagos, Silver Discoverer und Silver Cloud Expedition umfassen die Silversea Routen 800 faszinierende Destinationen auf sieben Kontinenten, wie beispielsweise dem Mittelmeer, der Karibik sowie die Polar-Regionen.Weitere Informationen zu Steve McCurry finden Sie hier.



Bildinformation: Silversea setzt auf visuellen Storyteller