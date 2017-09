Neue Geschäftsleitung: Silke Juncker leitet ab September Maria Galland Paris Deutschland & Österreich

München - Frau Silke Juncker (51) übernimmt zum 1. September 2017 als Directrice Generale die Geschäftsleitung für die Ländergesellschaften Deutschland und Österreich bei Maria Galland Paris. Die Stelle wurde neu geschaffen, um den erfolgreichen Wachstums- und Expansionskurs in diesen beiden wichtigen Märkten weiter auszubauen und die Zusammenarbeit mit den Maria Galland Paris Kosmetikerinnen zu verstärken. Dabei wird sie direkt an Rainer Anskinewitsch, Directeur General für Maria Galland Paris weltweit, berichten.



Frau Juncker verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Kosmetikbranche. Sie hat viele Jahre in leitenden Positionen bei Estee Lauder, La Prairie und zuletzt bei Dr. Babor gearbeitet. Zudem war die ausgebildete Kosmetikerin und Betriebswirtin in der Lancaster Beautyfarm im Hotel Bachmair am See in Rottach-Egern in verantwortlicher Funktion, erst als SPA-Managerin und später in der Gesamtleitung, tätig.



"Silke Juncker ist eine erfahrene Kosmetikexpertin, die uns dabei unterstützen wird, unseren erfolgreichen Wachstums- und Entwicklungskurs weiter voranzutreiben. Damit setzen wir unsere Expansionsstrategie fort. Durch ihre langjährige Branchen-Expertise versteht Frau Juncker die Anforderungen moderner Institutskosmetik und die Bedürfnisse anspruchsvoller Depositärinnen. So stärken wir die Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen auf Augenhöhe", sagt Rainer Anskinewitsch.



In den wichtigen Märkten Deutschland und Österreich wird sie die Vertriebsorganisationen maßgeblich weiterentwickeln.



