Merkel und Schulz ab zum Praktikum: Die Onlinehändler sind frustriert von der Politik

Kurz vor der Bundestagswahl zeigen sich viele Onlinehändler von der Politik der Regierung frustriert. Das hat eine Umfrage von Trusted Shops ergeben. Das Unternehmen, das Onlineshops u.a. mit einem Gütesiegel für Datenschutz und Liefersicherheit zertifiziert, befragte Onlinehändler in Deutschland. Die Händler bemängelten vor allem bürokratische Hindernisse und fehlenden Schutz vor großen Konkurrenten.



Die Umfrage von Trusted Shops spiegelt den Druck, dem sich kleinere Onlinehändler in Deutschland ausgesetzt sehen und für den sie die Regierung verantwortlich machen, wider. Von den handelnden Politikern fordern sie, Maßnahmen gegen große Onlinehändler zu ergreifen, die mit ungerechtfertigten Abmahnungen unliebsamen kleineren Konkurrenten das Leben schwer machten.



Gefordert wird zudem die Vereinfachung der Verbraucherschutz-Richtlinien und des grenzüberschreitenden Handels. Dafür sollten nicht nachvollziehbare EU-Verordnungen weichen. Auch eine Entlastung kleiner Selbstständiger sowie die stärkere Kontrolle chinesischer Händler seien notwendig.



Den Grund für die ihrer Meinung nach unfaire und unnötig bürokratische Gesetzgebung sehen die Händler in der Praxisferne der Politik. Sie empfehlen, gesetzliche Regelungen mit den in der alltäglichen Praxis Beteiligten zu erarbeiten. Den Kanzlerkandidaten Merkel und Schulz legen sie ein Praktikum bei einem kleineren Onlinehändler nahe, um die Bedürfnisse der Branche besser zu verstehen.



