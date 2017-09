Karrierestart im Zukunfts-Unternehmen mit Tradition

Möhrendorf, 1. September 2017 – Als vor 25 Jahren imbus, heute führender Lösungspartner für Software-Qualitätssicherung und -test, gegründet wurde, waren sie noch gar nicht geboren: Acht junge Talente beginnen heute ihre Ausbildung im Unternehmen. Damit setzen sie auf einen sich rasant entwickelnden Teilbereich innerhalb der IT-Branche.In der Trend-Studie „The Future of Testing“ beleuchtet der Futurologe und Wissenschaftsautor Dr. Bernd Flessner die Zukunft des Softwaretestens. Sein Ergebnis: In schon wenigen Jahren werden die Menschen in einer komplett softwarebasierten und -vernetzten Welt leben. Dabei nimmt auch die Kritikalität zu. Dr. Flessner prognostiziert daher, dass der Bedarf an systematischer Software-Qualitätssicherung weiter steigen wird.imbus hält seit seiner Gründung 1992 mit der technischen Evolution nicht nur Schritt, sondern gestaltet sie seit jeher auch als Innovationstreiber stetig weiter – im täglichen Einsatz für die Kunden, aber auch durch Forschungsprojekte, Fachpublikationen und die Mitarbeit in nationalen und internationalen Verbänden und Gremien.Die Voraussetzungen für die Azubis, welche nun ihre Laufbahn bei imbus beginnen, könnten also nicht besser sein. Fünf künftige Fachinformatiker mit Fachrichtung Anwendungsentwicklung legen im Software-TestCenter los. Zusätzlich zur IHK-Ausbildung erwerben sie die Zertifizierung zum ISTQB® Certified Tester Foundation Level. Ein weiterer angehender Fachinformatiker hat sich für die Richtung Systemintegration entschieden und wird hierzu in den kommenden Jahren Praxiswissen in der IT von imbus sammeln.In der Personal-Abteilung sowie dem Sekretariat bereichert jeweils eine neue auszubildende Kauffrau für Büromanagement das Team.Wer sich bereits jetzt über eine Ausbildung ab Herbst 2018 informieren möchte, findet Informationen unter www.imbus.de/jobs/ausbildung Die Studie „The Future of Testing“ kann unter www.imbus.de/unternehmen/forschung/the-future-of-testing kostenfrei heruntergeladen werden.



Bildinformation: Karrierestart im Zukunfts-Unternehmen mit Tradition