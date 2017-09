Effiziente Lichtintelligenz: Die neuen theRonda DALI-Präsenzmelder

Dank der Kompatibilität zu gängigen konventionellen Tastern erhalten die Kunden maximale Gestaltungsfreiheit. Dabei unterstützt theRonda DALI bis zu drei Lichtkanäle.Die neuen theRonda DALI-Präsenzmelder verbinden sämtliche Vorteile des DALI-Bussystems mit der bewährten Premiumqualität von Theben auf intelligente, effiziente sowie flexible Art und Weise. theRonda lässt sich an konventionelle Taster anschließen. Kunden wählen somit aus allen gängigen Schalterprogrammen und genießen maximale Gestaltungsfreiheit in ihren Räumen.Der Clou ist die kinderleichte Adressierung der DALI-Leuchten mit dem Topmodell theRonda P360-330 DALI. Damit lassen sich alle angeschlossenen DALI-Leuchten in vier einfachen Schritten per Taster oder über die Management-Fernbedienung SendoPro in kürzester Zeit gruppieren. Der Installationsprozess ist äußerst intuitiv und die Installationszeit wird deutlich verkürzt. Eine spätere Anpassung der Lichtgruppen ist jederzeit per Fernbedienung möglich. Die Zuteilung der Taster zu den Lichtgruppen lässt sich auch nach der Installation problemlos ändern. Aufwendige Anpassungen der Verdrahtung werden damit überflüssig.Mit theRonda DALI-Präsenzmeldern können bis zu drei Lichtgruppen über nur eine DALI-Leitung angesteuert werden. Das spart jede Menge Zeit und Geld bei der Installation. Apropos Installation: Muss ein DALI-Betriebsgerät ausgetauscht werden, erkennt der Präsenzmelder das neue Gerät automatisch und übernimmt selbstständig die Konfiguration.theRonda S DALI Präsenzmelder sind in "broadcast"-Varianten mit einem Lichtkanal und als "adressierbare"- Performance Geräte für zwei bis drei Lichtkanäle auf einer DALI-Leitung verfügbar. theRonda S-Standardpräsenzmelder eignen sich mit maximal neun Metern Erfassungsbereich besonders gut für kleinere Büroräume, Nebenräume mit Tageslichteinfall oder Feuchträume. theRonda P-Melder der Performancereihe spielen ihre Stärken dank maximal 24 m Erfassungsbereich und Master-Master-Parallelschaltung unter anderem in Großraumbüros und Klassenzimmer aus.



Bildinformation: theRonda DALI-Präsenzmelder