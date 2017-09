DERPART Offensive zur Partnergewinnung: 2. Phase startet mit noch umfangreicheren Inhalten

Frankfurt am Main, 5. September 2017 – Unternehmertum, Gemeinschaft und Kommunikation – im Rahmen einer Partnerschaft mit DERPART profitieren Reisebüros von einem umfangreichen Leistungspaket, guten Konditionen sowie einer direkten Beratung durch feste Ansprechpartner. Über die Vorteile des DERPART Systems informiert seit diesem Frühjahr die Website www.derpart-partner.com , die ab sofort mit neuen Inhalten und noch mehr Service aufwartet. Eine unterstützende Bannerkampagne leitet potenzielle Partner auf die Seite.Zusätzlich zum bereits bereitstehenden umfangreichen Infomaterial ergänzen nun zahlreiche Kurzvideos die Website. Die DERPART Geschäftsführer Aquilin Schömig und Andreas Neumann informieren in diversen Sequenzen zu Themen wie Unternehmensnachfolge, Einkauf, Marketing, IT und Recruiting.„DERPART verbindet die Stärken der Eigenständigkeit mit den Vorteilen eines kraftvollen, leistungsstarken Systems, in dem man sich auf Augenhöhe begegnet und gerne unterstützt“, sagt DERPART Geschäftsführer Aquilin Schömig. „Die Branche steht vor einem Generationenwechsel und mit unserer Offensive wollen wir Reisebüros einen aussichtsreichen Weg in die Zukunft aufzeigen.“„Büros, die mit dem Gedanken eines Wechsels spielen, werden von uns – der Geschäftsführung – persönlich betreut. Wir freuen uns sehr darauf, im direkten Kontakt Fragen zu beantworten, Erfahrungen auszutauschen und Agenturen in jeder Phase zu unterstützen“, so DERPART Geschäftsführer Andreas Neumann.Bereits über 450 Reisebüros haben sich deutschlandweit für DERPART als Partner entschieden. Damit diese Zahl auch künftig weiter wächst, hat die Reisevertriebsorganisation 2017 eine langfristige Offensive zur Gewinnung neuer DERPARTner gestartet. Im Zentrum steht die Landingpage www.derpart-partner.com . Ein praxiserprobtes Umstiegspaket mit den Elementen Training, Systemintegration, Marketing und Integration als Unternehmer ermöglicht einen einfachen Wechsel.



Bildinformation: DERPART Offensive zur Partnergewinnung: 2. Phase startet mit noch umfangreicheren Inhalten