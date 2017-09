Moderne und praktische Burgerverpackungen für Food Truck, Imbiss und Lieferdienst

Der Hamburger, das gebratene oder gegrillte Fleischpattie im gerösteten Sesam- oder Milchbrötchen, erfreut sich auch in Europa größter Beliebtheit. Das wohl typischste Imbissprodukt der Amerikaner fand seinen Weg in den Ursprüngen über die bekannten Fast Food Ketten nach Deutschland, Österreich, die Schweiz, etc., aber längst gehören die Burger auch in amerikanische Restaurants, American Diner, Food Trucks, Imbisse oder Lieferdienste.Mittlerweile wird der Begriff Fast Food den vielen Variationsmöglichkeiten des Hamburgers jedoch nicht mehr gerecht, denn wie kaum ein anderes Imbissprodukt bieten die Burger unendliche Möglichkeiten seine gastronomischen und geschmacklichen Ideen auszutesten und umzusetzen.Vom Burger im Sinne der handfesten amerikanischen Hausmannskost bis zum kulinarischen Sterne Burger ist alles möglich, und genauso vielseitig und anspruchsvoll wie das Hauptprodukt sollen im Sinne der Gastronomen natürlich auch die eingesetzten Verpackungen für Verkauf und Präsentation aufwarten.Hier kommen Verpackungsprofis wie die Pro DP Verpackungen aus Ronneburg in Thüringen, oder der B2B Onlineshop Pack4Food24.de ins Spiel, denn in deren Sortimenten finden sich zahlreiche Lösungen für den Verkauf der amerikanischen Burgerspezialitäten. Egal ob praktische Hamburgertaschen für den sofortigen Verzehr oder die Präsentation vor Ort, Hamburgerpapier für das schnelle Verpacken im To Go und Takeaway Geschäft, oder hochwertige Hamburgerboxen verschiedenster Größen und Materialien, hier findet jeder Food Truck Besitzer, Restaurantbetreiber oder Lieferdienstinhaber die passende Lösung für sein Tagesgeschäft.Nahezu alle Burgerverpackungen können bei Bedarf auch individuell mit Logo, Werbebotschaft oder Unternehmensdesign bedruckt werden, um den eigenen Anspruch an Qualität und Individualität noch einmal nachhaltig zu unterstreichen.



Bildinformation: Burgerverpackungen bei Pack4Food24.de