Flittern mit dem Brautpaar: Mit Amari den Buddymoon erleben

Bangkok/Frankfurt am Main, 5. September 2017: Traute Zweisamkeit ist schön – aber viel lustiger ist es oftmals gemeinsam mit den besten Freunden: Der sogenannte „Buddymoon“, bei dem Paare statt zu zweit mit Freunden oder der Familie in die Flitterwochen verreisen, gewinnt zunehmend an Popularität. Zum einen bedeutet es, kostbare Zeit mit den Liebsten zu verbringen, zum anderen können sich auch aus dem Teilen einer Unterkunft Kostenvorteile ergeben. Amari heißt die Flitterwöchner und ihre Angehörigen in den Top-Traumdestinationen willkommen.• Luxuriöser Buddymoon im Amari Havodda MaldivesDie Malediven stehen bei deutschsprachigen Gästen als Flitterwochenziel ganz hoch im Kurs. Im nahezu unberührten Gaafu Dhaalu Atoll gelegen, ist das Amari Havodda Maldives ideal für Frischvermählte, die einen ungestörten Urlaub umgeben von schönster Natur auf einer privaten Insel verbringen möchten. Das Brautpaar und seine Freunde kommen bei zahlreichen Wassersportarten von Schnorcheln über Tauchen bis hin zu Ausflügen mit einem traditionellen Dhoni auf ihre Kosten. Das Breeze Spa verwöhnt die „Buddymooner“ mit einer Wellness-Behandlung von Kopf bis Fuß, inspiriert von den natürlichen Schätzen des Ozeans. Für besondere Anlässe steht das Resort-Team bereit, um ein privates Abendessen an einem abgelegenen Strand zu arrangieren. Auch wenn die Zeit mit Freunden und Familie schön ist: Ein wenig Zeit zu zweit braucht jedes Paar. Die Überwasservillen wurden speziell für romantische Stunden entworfen und verfügen über eine private Hängematte über dem türkisfarbenen Ozean und eine freistehende Badewanne, die zum Sterneschauen einlädt.Mit dem Hot Deal Package ist das Amari Havodda Maldives ab 560 US-Dollar (rund 472 Euro, zuzüglich Steuern und Servicegebühren) pro Nacht für mindestens drei Nächte in einer Strandvilla buchbar. Das Paket beinhaltet den Inlandstransfer für zwei Erwachsene, Vollpension und 50 Prozent Rabatt auf Anwendungen im Breeze Spa.• Abenteuer pur im Amari Koh SamuiAmari Koh Samui befindet sich am beliebten Strand von Chaweng und ist der perfekte Ort für pure Entspannung – ob am Strand, an den zahlreichen Hotelpools oder bei einer Massage im Breeze Spa. Wer es aktiver mag, genießt eine große Bandbreite an Aktivitäten. Outdoor-Liebhaber entdecken einsame Buchten, Höhlen, versteckte Lagunen und tropische Wälder im nahe gelegenen Angthong National Marine Park. Der Amari-Host steht Gästen jederzeit zur Seite, um einen individuellen Gruppen-Ausflug zu organisieren. Bei einem privaten Thai-Kochkurs oder in der Amaya Food Gallery, das vom asiatischen Street Food inspirierte Restaurantkonzept, entdecken Gäste die Aromen der fernöstlichen Küche.Das Hot Deal Package ist buchbar ab 4.750 Thai Baht (rund 120 Euro, zuzüglich Steuern und Servicegebühren) pro Nacht für mindestens vier Nächte in einem Zimmer der Kategorie Superior Garden Wing. Das Paket beinhaltet das tägliche Frühstück in der Amaya Food Gallery, Flughafentransfers, ein kostenloses Zimmer-Upgrade, eine Flasche Hauswein und 20 Prozent Rabatt auf Speisen und Getränke.• Abwechslung im Amari Hua HinHochzeiten symbolisieren die Vereinigung zweier Menschen – warum also nicht auch während des Buddymoons zwei Destinationen kombinieren? Der ultimative Spaß erwartet Reisende im Trubel Bangkoks, bevor sie im Badeort Hua Hin, der nur drei Autostunden von Thailands Hauptstadt entfernt liegt, entspannen. Nahe am funkelnden Golf und eingebettet in einen tropischen Garten, liegt das Amari Hua Hin ideal, um das Urlaubsparadies zu erkunden. Lebhafte Nachtmärkte, Weingüter, Wasserparks oder Golfplätze locken neben Touristen auch zahlreiche Einheimische in das älteste Seebad des Landes. Ein Mix aus verschiedenen Aktivitäten – vom Kids Club bis zum Breeze Spa – und spezielle Familiensuiten sorgen für einen gelungenen Aufenthalt im Amari Hua Hin für alle Altersklassen.Das Super Saver Package ist buchbar ab 6.962 Thai Baht (rund 176 Euro, zuzüglich Steuern und Servicegebühren) pro Nacht in einem Deluxe-Zimmer. Das Paket beinhaltet ebenso einen Gutschein für Speisen und Getränke im Wert von 500 Thai Baht sowie ein kostenloses Zimmer-Upgrade.Weitere Informationen und Reservierung unter de.amari.com.



