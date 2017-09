Circus Sambesi: "Herausragend, einmalig, außergewöhnlich"

München/Neumarkt, 5. September 2017. Seit 30 Jahren unterstützt der Circus Sambesi die Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe. Dabei begeistert der Circus nicht nur Tausende von Menschen, Kinder und Erwachsene gleichermaßen, sondern hat auch mit seinen bisher über 130 Vorstellungen weit über 700.000 Euro für Menschen für Menschen gesammelt.Der Circus Sambesi (www.circus-sambesi.de) ist wohl einer der außergewöhnlichsten Circusse der Welt. Denn es handelt sich um einen Wohltätigkeitscircus, der ausschließlich zu Gunsten der Stiftung Menschen in Nordbayern auftritt. Das Besondere daran: Alle Mitwirkenden sind Laiendarsteller und treten ohne Gage als Clowns, Artisten oder Akrobaten auf. Der Eintritt für die Zuschauer ist frei. Nach der Vorstellung wird das Publikum um eine Spende gebeten, die direkt an Karlheinz Böhms Ähtiopienhilfe (www.menschenfürmenschen.de) weitergeleitet wird. Gegründet wurde der Circus Sambesi 1987 von dem Neumarkter Unternehmer Karl Nidermayer, der auch die Unterhaltskosten dafür trägt.Bei der Abschlussveranstaltung der diesjährigen Tournee am Samstag (2. September) in Neumarkt in der Oberpfalz würdigte Peter Renner, Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen die Leistung des Circus Sambesi mit den Worten: "Herausragend, einmalig, außergewöhnlich". Renner bedankte sich besonders bei Karl Nidermayer sowie bei allen Artisten und Helfern für die Unterstützung der Stiftung in den vergangenen 30 Jahren. "Mit den Spenden der Zuschauer konnten wir bereits zahlreichen Kindern, Frauen und Männer helfen und ihnen die Chance für ein besseres Leben in Äthiopien geben." So wurden mit den Spenden u. a. auch zwei "Sambesi-Schulen" gebaut, die täglich von über 2.000 Schülerinnen und Schülern besucht werden.Bei der beiden Veranstaltungen am Samstag spendeten die Besucher in Neumarkt insgesamt die Rekordsumme von 9.700 Euro.Informationen über Menschen für Menschen finden Sie hier: www.menschenfuermenschen.deBesuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken: Facebook, Twitter, YouTube und InstagramSpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: www.menschenfuermenschen.de



Bildinformation: MItarbeiter/innen von Menschen für Menschen bedanken beim Circus Sambesi