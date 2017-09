Braucht ein guter Verkäufer Druck, um sein Soll zu erfüllen?

Ein guter Verkäufer braucht Druck, um seine Umsätze halten zu können und idealerweise noch zu übertreffen. So zumindest ist die allgemeine Auffassung von Geschäftsführern, Vertriebsleitern und Unternehmensinhabern, die sich beschweren, ihre Verkäufer seien zu schwach. Doch ist das wirklich die Lösung, wenn Umsätze steigen sollen? "Ganz bestimmt nicht", findet Marcus Kutrzeba.Der Verkaufsexperte setzt auf Selbstbewusstsein stärken und Selbstvertrauen aufbauen: "Wer seine Mitarbeiter mental schwächt - und nichts anderes damit erreicht als deren Selbstbewusstsein herabzusetzen - erreicht genau das Gegenteil. Wer behauptet, seine Mitarbeiter seien zu schwach, sagt lediglich: Meinen Verkäufern mangelt es an Selbstvertrauen."Nach Auffassung von Kutrzeba muss ein Verkäufer zuallererst sich selbst bewusst sein, was er kann. Als zweites muss er sich bewusst sein, was sein Produkt oder seine Dienstleistung kann. Ist beides gegeben, kann Selbstvertrauen entstehen - und der Kunde merkt unweigerlich, ob der Verkäufer Selbstvertrauen hat oder an sich und seinem Angebot zweifelt. "Wer sich selbst nicht vertraut, kann demnach auch nicht vertrauenswürdig für seine Kunden sein."Kutrzeba rät jedem mit einem Verkaufsteam: "Gib deinen Verkäufern Selbstbewusstsein!" Wer schwach ist, muss erfahren, was seine Stärken sind und welche Talente er hat, auf denen er aufbauen kann. "Das bedeutet auch, seinen Verkäufern Wissen zu geben, mit dem sie selbstbewusster auftreten können." Ebenso sieht Kutrzeba die Notwendigkeit, die Bedürfnisse der Mitarbeiter wahrzunehmen, denn auch das trägt zu höherem Selbstbewusstsein bei, welches wiederum das Vertrauen stärkt.Er ist Impulsgeber für Vertriebsthemen und Ratgeber bei Herausforderungen im Verkauf - Marcus Kutrzeba verhilft Menschen dazu, ihre Ziele zu erreichen.Erleben Sie den Vertriebsexperten Marcus Kutrzeba auch im Verkaufstraining Kaufen helfen statt verkaufen in Wien vom 24. bis 25. November 2017.Weitere Informationen zu Marcus Kutrzeba finden Sie unter: www.marcuskutrzeba.com



Bildinformation: Marcus Kutrzeba zur Frage: Braucht ein guter Verkäufer Druck?