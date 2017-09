Textil-Labels: Die Philosophie verrät mehr als das Kleingedruckte

Die Herstellung von Textilien ist heute ein über den gesamten Globus organisierter Prozess. Rohstoffe und Anforderungen an das Material, vor allem aber die Geschäftsmodelle der Hersteller, unterscheiden sich erheblich. Das gilt selbst dann, wenn man nur den Bekleidungssektor anschaut und technische Textilien außer Acht lässt. All diese Interessen lassen sich nicht unter einen Hut bringen, weshalb es inzwischen verwirrend viele unterschiedliche Textil- Siegel auf dem Markt gibt. Die sind manchmal leider nur PR, ausgestattet mit großen Marketing- Budgets, wie z.B. der weit verbreitete Standard Ökotex 100 oder das Label Cotton Made in Africa. Sie sind auch deshalb so verbreitet, weil ihre Anforderungen leicht zu erfüllen und sie deshalb an vielen Produkten zu finden sind. Oft sind die Gebühren für das Label hoch – mit dem Effekt, dass wiederum das verfügbare Marketing- Budget steigt. Es lohnt sich also, ein bisschen genauer hinzuschauen und sich über die Philosophie zu informieren, die hinter einem Label steckt.Alle nachfolgend vorgestellten Siegel kennzeichnen ein Textil und dessen Herstellungsprozess als „nachhaltig“ im weitesten Sinn.



Bildinformation: Das Cotonea Quaitätssiegel