Fratelli Mariani ist der europäische Marktführer aus Streckmetall

Im Jahr 1929 ist die Fratelli Mariani SpA geboren. Dieses Unternehmen wird in der Provinz von Como von den Brüdern Pasquale und Battista gegründet.



Streckbleche und Drahtgeflechte sind die wichtigste Produkte, deren die Fratelli Mariani Angeboten. Sie sind Metallprodukte für einen breiten und immer anspruchsvolleren Markt. Um eine Erhöhung der Streckmetallproduktion zu erhalten, 1930 erweitert das Unternehmen seiner Produktionsfläche in Bresso, und als es Branchenführer wird, im Jahr 1988 erweitert den Hauptsitz in Mailand.



Während die Fratelli Mariano die SINCERT Zertifizierung erhält, die ihre Erfahrung im Bereich des Streckmetall und Drahtgewebe zeigt, entschied das Unternehmen sich um 2003 einen neuen Sitz in Cormano zu öffnen. Dort findet man Verkauf, Logistik und Verwaltung.



2012 wird das Unternehmen Mitglied des Green Building Council, um in dem Wachstum der Entwicklung von Streckbleche, Streckgitter und Drahtgeflecht zu investieren, die umweltfreundlicher und nützlicher für die Einsparung der Energie sind. Deshalb will die Fratelli Mariani die Abdeckung und Sonnenschutz der Gebäuden fördern und den Stromverbrauch begrenzen.



Mit der Schaffung der neuen Marke MARIANItech® Architectural Solutions, der 2010 aus der Idee um Streckbleche und Drahtgeflecht in den neuen Gebäuden zu benutzen, gegründet ist, konzentriert die Fratelli Mariani SpA sich auf die dekorativen Aspekte ihrer Produkte und gibt ein neues Licht auf die Zivil- und Industriebauten.