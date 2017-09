Digitale Kooperationskampagne zwischen SIGNAL IDUNA und Dokumenten-Startup fileee erfolgreich gestartet

Pressemitteilung von fileee GmbH

In Kooperation mit dem Dokumenten-Startup fileee aus Münster treibt die SIGNAL IDUNA die interne Digitalisierung weiter erfolgreich voran. Zum Start einer Kooperationskampagne am vergangenen Donnerstag wurde den Mitarbeitern in der Hauptverwaltung am Standort Dortmund die fileeeBox im exklusiven SIGNAL IDUNA Design vorgestellt.



Mitarbeiter der SIGNAL IDUNA hatten vor Ort die Möglichkeit, die fileeeBox live zu erleben und auch zu erwerben. Sogar Ulrich Leitermann, Vorstandsvorsitzender der SI Gruppe, kam zum Stand, um sich über die fileeeBox zu informieren. “Die Resonanz vor Ort war enorm positiv und viele Mitarbeiter hat die fileeeBox direkt so überzeugt, dass der Kampagnenstart unsere Verkaufserwartungen übertroffen hat”, zeigt sich fileee CEO Marius Gerwinn mit dem Ergebnis des Präsentationstages zufrieden. “Mit der SIGNAL IDUNA Gruppe haben wir einen Partner, der fest entschlossen an die Digitalisierung glaubt, erfolgreich investiert und die Kundenwünsche in den Mittelpunkt stellt. Das passt natürlich perfekt zur Philosophie von fileee”, stellt der Geschäftsführer des Münsteraner Startups weiter fest.



Im Rahmen der Kooperation sind bereits weitere Maßnahmen geplant und in Arbeit. Interessierte Mitarbeiter und Kunden können die fileeeBox solange der Vorrat reicht online zum Vorteilspreis unter fileee.com/signal-iduna-box erwerben.

Bei der fileeeBox handelt es sich um ein zusätzliches Gadget zur kostenlosen fileee App, mit der man seine Dokumente digital verwalten kann. Mithilfe der fileeeBox kann man seine Papierunterlagen noch einfacher einscannen und zusätzlich zur digitalen Ablage aufbewahren. Und das alles ohne lästiges Abheften und Sortieren. So hat man seinen kompletten Papierkram perfekt im Griff.

Über fileee GmbH



fileee ist ein persönlicher Assistent für Dokumente. Die App hilft dabei, den Papierkram effektiver und schneller zu erledigen und vereinfacht so den Alltag.

Mit den mobilen Apps für iOS und Android hat man immer und überall Zugriff auf seine Dokumente. Zusätzlich können Papierdokumente über die eingebaute Scanfunktion eingescannt werden. Mit der Web-Applikation können digitale Dokumente aus Mail, Cloud und von der Festplatte importiert werden.

Dank der intelligenten Analyse werden wichtige Informationen angezeigt, durch Tags sinnvoll, individuell geordnet und mit Hilfe der Volltextsuche lassen sie sich schnell wiederfinden. Die Erinnerungsfunktion sorgt dafür, dass Zahlungsfristen oder andere wichtige Termine nicht vergessen werden.

Durch die Firmenprofile in der App kann direkt mit Unternehmen kommuniziert werden. Hierdurch lassen sich Fragen einfach und effizient klären.



Über SIGNAL IDUNA Gruppe



Seit über 100 Jahren erfolgreich am Markt



Handwerker und Gewerbetreibende gründeten zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Dortmund und Hamburg kleine Unterstützungskassen, aus denen die SIGNAL IDUNA Gruppe hervorging. Obwohl die Gruppe heute Vorsorgeprodukte für alle Zielgruppen anbietet, haben sich die traditionell engen Verbindungen zu Handwerk, Handel und Gewerbe bis heute gehalten.



Unter dem Dach der SIGNAL IDUNA finden sich auch Spezialversicherer für den öffentlichen Dienst sowie Angebote an modernen Finanzdienstleistungen. Dazu gehören Bausparprodukte, Immobilienfinanzierungen und Investmentanlagen. Die Kernkompetenz der Gruppe liegt in der Absicherung aller Lebensrisiken der privaten Haushalte und in der maßgerechten Risikodeckung für die Betriebe der mittelständischen Wirtschaft. Sie betreut mehr als zwölf Millionen versicherte Personen und Verträge.



