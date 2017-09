Währungsreform für starke Wirtschaft und sichere Zukunft

Ob es die Deutsche Mark sein wird, zu der wir zurückkehren, das möchte ich gar nicht vorwegnehmen. Eines ist jedoch gewiß, die Risiken des Euro wachsen und wachsen. Ehemals aktive Sicherheitsmechanis- men wurden abgeschafft oder wurden und werden ausgehöhlt. Mit der europäischen Einlagensicherung (#EDIS) soll noch mehr Risiko nach Deutschland verlagert werden, am Ende haften deutsche Sparer für risikobereite italienische Banken.Der #Euro schadet #Europa, er ist brisant genug, um Staatspleiten auslösen zu können. Die Höhe der von Deutschland angehäuften Risiken der Gemeinschaftswährung ist auf folgender Website ersichtlich: http://risiko-uhr.eu/ . Ein Risiko, welches wir - ohne Not - unseren Kindern und Enkelkindern aufbürden.Das Problem muß gelöst werden. Wie ist nachgelagert, lediglich zu immer mehr Vergemeinschaftung von Risiken und Schulden, wie es die etablierten Parteien im Europäischen Parlament gegenwärtig planen, darf es nicht kommen. Vereinfacht formuliert:Raus aus dem Euro, und zwar jetzt!Wie aber sehen die konkreten Lösungsmöglichkeiten der Probleme unserer Währung aus? Ich zitiere die Seite www.euro-europa.eu:- Austritt einzelner Länder aus dem Euro.- Einführung eines Nord-Euros, die übrigen Länder behalten den jetzigen Euro.- Einführung eines Süd-Euro, die übrigen Länder behalten den jetzigen Euro.- Auflegen von Parallelwährungen.- Freier WährungswettbewerbAus meiner Sicht sind alle diese Ansätze besser als der Status Quo, in dem aus rein ideologischen Gründen, wider jeglicher Vernunft, am Euro festgehalten wird. #EurokriseDieses Jahr zur Bundestagswahl können Sie mich und die LKR Europa leider nicht wählen. Noch sind wir eine kleine Partei mit großen Ideen und klugen Köpfen. Als liberal-konservative, die die Werte des Grundgesetzes hoch halten, unterscheiden wir uns von der Positionierung aller anderen Parteien in Deutschland. Hierfür brauchen wir Unterstützung. Ihre Unterstützung. Als Parteimitglied oder Förderer.Mitgliedsantrag unter:https://server40.der-moderne-verein.de/…/pdf_anm…/index.php…Eine kurze Übersicht unserer Positionen finden Sie unter:https://liberal-konservative-reformer.eu/programmatik-der-…/Das LKR-Parteiprogramm in Gesamtlänge wurde hier abgelegt:http://lkr.de/…/08/Bundesprogramm_Fassung_20170104_final.pdf



Bildinformation: Urheber ist der Autor Horst Krebs