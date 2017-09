Pressemitteilung von ICP Deutschland

Intel® Prozessoren und Chipsätze der neusten Generation unterstützen häufig ausschließlich Windows® 10 IoT als Betriebssystem. Außerdem verfügt die heutige industrielle Hardware nur noch eingeschränkt über Steckplätze bewährter Bus Standards wie PCI. Wie lassen sich PCI Karten und vorhandene Treiber für Windows® XP oder 7 dennoch nutzen? Beides löst der Cloud-based IPC TANK-860-QGW von ICP Deutschland. Einerseits bietet die Hardware ausreichend PCI Erweiterungssteckplätze, andererseits können ältere Betriebssysteme dank integrierter Virtualisierungsoftware auf aktueller Hardware betrieben werden. Die dafür notwendige Anwendung – Virtualization Station ist bereits auf dem Cloud IPC vorinstalliert und wird von dem Embedded Linux Betriebssystem QTS unterstützt. Die Virtualization Station arbeitet mit Physical-to-Virtual (P2V) Technologie und ermöglicht die Erstellung von virtuellen Maschinen mit wenigen Klicks. So können bis zu vier verschiedene Betriebssysteme (Windows® XP/7/8.1, etc.) simultan als Gast-Betriebssysteme genutzt werden. Hardwareseitig stellt die VT-d Technologie von Intel® dabei den direkten I/O Zugriff auf PCI und PCIe Geräte sicher. Sind mehrere virtuelle Maschinen im Einsatz können die einzelnen PCI und PCIe Karten einer bestimmten virtuellen Maschine zugewiesen werden. Beim Durchschleifen des Signals bleibt die Leistung nahezu vollständig erhalten. ICP Deutschland bietet mit den Cloud-based IPCs eine hilfreiche Reftrofit Lösung, die Anwender unabhängig von Software- und Hardware-Kompatibilitäten macht und den Lebenszyklus älterer Erweiterungskarten entscheidend verlängert.ICP. Industrial Computer Products …by people who care!Produkte als HTML: www.icp-deutschland.de/industrie-pc/embedded-pc/mit-pci-pcie-slot/robust-tank/tank-860-qgw-i5-8g-4a-r10.html Datenblatt: http://files.icp-deutschland.de/produkte/KC000971/web/icp/TANK-860-QGW-datasheet-20170116.pdf Weitere Informationen: www.icp-deutschland.de/cloud-based-ipc/

ICP Deutschland ist IHR Partner für Industrie Computer Produkte von IEI Integration Corp. Zusätzlich bieten wir Ihnen auch Alternativen und ergänzende Produkte an. Hierzu zählen neben CPUs, RAMs, HDD/SSDs und Betriebssystemen auch Netzwerk-, Mess- und Automatisierungsprodukte.

