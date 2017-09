Vorsicht: Ihre co.il-Domains könnten gelöscht werden...

Die co.il-Domains sind die Domains Israels. Ähnlich wie früher in Großbritannien, kann man nur auf der dritten Ebene registrieren, weil die offizielle Domain bereits zwei Ebenen kennt.Wenn Sie Ihre co.il-Domains bei der israelischen Registrierungsstelle ISOC-IL registriert haben, ist es notwendig diese Domains zu einem Registrar umzuziehen.Es ist nicht mehr möglich bei der Registrierungsstelle die Domains zu verlängern, da die neue Policy Registrierungen und Verlängerungen nur bei Registraren erlaubt.Dazu ISOC-IL wörtlich:"You can not renew your domain name directly with ISOC-IL.ISOC-IL stopped the direct registration and management of .il domain names and therefore you are required to renew the domain name only through one of the accredited registrars."Co.il-Domains, die nicht zu einem Registrar umgezogen werden, könnten gelöscht werden.Die Secura GmbH (secura@domainregistry.de) führt den Umzug zu einem Registrar gern für Sie durch. Als erster Schritt sollten Interessenten eine Liste der bei ISOC-Il registrierten Domainsan Secura senden.Hans-Peter Oswald www.domainregistry.de/il-domains.html (Deutsch) www.domainregistry.de/il-domain.html (English)



Bildinformation: Webseiten mit co.il-Domains sind ein günstiges Tool für den israelischen Markt (Bildquelle: RonnyK)