WebPoster: der Industriemonitor als HTML-Viewer

Das neu überarbeitete WebPoster der Distec GmbH - einem führenden deutschen Spezialisten für TFT-Flachbildschirme und Systemlösungen für industrielle und multimediale Applikationen - basiert jetzt auf einer modernen, zukunftssichereren Rechner-Plattform und stellt alle gängigen Web-Inhalte dar. Mit dem TFT-WebPoster begegnet Distec dem Bedarf an administrations- und wartungsfreien Informationsdisplays mit einem Embedded-Linux-Betriebssystem. "Als klassische Netzwerkgeräte werden die WebPoster über einen Internet-Browser konfiguriert", erläutert Michael Dernbach, Produktmarketing-Manager von Data Display Solutions bei Distec. "Dank des integrierten Embedded-Betriebssystems entstehen während des Betriebs keine Kosten für die Monitorverwaltung oder System-Updates." Die nach industriellen Standards entwickelten Monitore zeigen kontinuierlich die Inhalte einer Webseite an und eignen sich besonders zum Darstellen von Unternehmensinformationen, zur Personalberatung, zur industriellen Prozessvisualisierung und -überwachung, oder auch für Digital Signage. Die WebPoster bauen auf den bekannten POS-Line-Monitoren auf und bieten eine große Auswahl an Bildschirmgrößen von 15 bis 65 Zoll.Wartungsfreies InformationsdisplayNach einem einfachen Konfigurationsprozess verbindet sich der Monitor mit der angegebenen Webseite und zeigt fortwährend den Inhalt an. Es sind weder eine Tastatur noch andere Eingabegeräte erforderlich. Etwaige Änderungen der Konfiguration lassen sich einfach über das Netzwerk vornehmen. Änderungen der Webseiten aktualisieren sich automatisch. Soll das WebPoster aber nicht nur als Anzeige, sondern zur interaktiven Nutzung von Web-Seiten dienen, versieht Distec es auf Anfrage auch mit einem PCAP-Touch. Die Industrie-TFT-Panels mit LED-Backlight sind energiesparend und langlebig. Sie eignen sich für die VESA-Wand-Montage oder zum Einbau. Neben klassischen Ausführungen des Industriedesigns mit robustem Metallgehäuse und dem Schutz- oder TrueFlat-Glas mit Passepartout sind auch verschiedene kundenspezifische Anfertigungen möglich. Alle WebPoster stellt Distec in Deutschland her.



Bildinformation: TFT-WebPoster von Distec stellt alle gängigen Web-Inhalte dar