Dialog-Tage zu Trends und Zukunftsfragen der Hotellerie

Das unabhängige Qualitätssiegel Certified veranstaltet in Kooperation mit den Partnern Betterspace und Stoppa Touristik Consulting drei Dialog-Tage für Hotels in Düsseldorf, Berlin und Hamburg.Zukunftsthemen von HotelsUnter dem Motto "Mit Certified in die Zukunft" haben Repräsentanten aus der Hotellerie die Möglichkeit, sich mit Certified Mitarbeitern und Partnern zu aktuellen Themen auszutauschen. So wird zum Beispiel erörtert, warum eine Zertifizierung für Hotels besonders in Zukunft relevant ist. Ebenfalls auf der Agenda steht die Präsentation der Ergebnisse zur Umfrage "Reisen Frauen anders?" sowie daraus abgeleitete Maßnahmen. Mit einem Blick auf die aktuellen Social Media Trends wird das künftige Marketing von Hotels beleuchtet. Zudem wird mit dem Hotelzimmer der Zukunft ein Blick in die Welt von morgen gewagt.Dialog an drei StandortenDie Termine für die Certified Dialog-Tage sind am 20. September 2017 im Hotel Mutterhaus in Düsseldorf, am 15. Oktober 2017 im Scandic Potsdamer Platz in Berlin sowie am 20. November 2017 im Scandic Emporio in Hamburg. Jeweils am Vormittag gibt es eine Session für bereits zertifizierte Hotels von 10.00 bis 13.00 Uhr. Nachmittags von 14.00 bis 17.00 Uhr sind interessierte Hotels zum Dialog eingeladen. Die Teilnahme am Dialog-Tag ist kostenfrei.Optional können die Teilnehmer abends zusätzlich an einem Unternehmer-Netzwerkabend teilnehmen, der an allen drei Dialog-Tagen in den jeweiligen Hotels ab 18.00 Uhr stattfindet. Der Netzwerkabend wendet sich an Unternehmer, Geschäftsführer und Inhaber von regionalen Unternehmen. In drei bis vier Expertenvorträgen zu den Themen Einkauf, Verkauf und Marketing erhalten die Teilnehmer Impulse für ihre tägliche Arbeit. Für die Teilnahme am Netzwerk-Abend wird ein Kostenbeitrag von 30 Euro am Einlass erhoben.Anmeldungen für die Dialog-Tage und die Netzwerkabende sind ab sofort möglich per E-Mail unter info@certified.de.Weitere Informationen zum Qualitätssiegel sind unter www.certified.de abrufbar.+++



