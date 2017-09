Kindermann baut mit Clevertouch sein Distributionsprogramm weiter aus

(Mynewsdesk) Kindermann, einer der führenden Anbieter von Konferenz- und Präsentationstechnik, kündigt die Zusammenarbeit mit Clevertouch mit Sitz in England an. Clevertouch ist weltweit einer der führenden Produzenten von Touch-displays, der als erster Hersteller Firmware-Updates „Over-the-Air“ realisiert.Touchdisplays erfreuen sich großer Beliebtheit und dieser Trend wird sich noch weiter fortsetzen. Die Einsatzbereiche sind vielfältig, sie reichen von der interaktiven Präsentation und Wireless Collaboration in Konferenzräumen sowie Huddle Rooms über modernen Unterricht in Schulen und Bildungseinrichtungen bis hin zu Digital Signage-Anwendungen.„Um allen Anforderungen und Ansprüchen gerecht werden zu können, haben wir unser Portfolio um Clevertouch Displays erweitert. Die langjährige Erfahrung und Innovationskraft des Unternehmens sowie die Qualität der Produkte haben uns auf Anhieb überzeugt“, so Thomas Gerner, Leiter Produktmanagement bei der Kindermann GmbH.Die Range interaktiver Displays umfasst drei Linien: die V-Serie, die Plus-Serie und die Pro-Serie.V-SerieFür den günstigen Einstieg in die interaktive Arbeitswelt, sowohl für Unternehmen als auch für den Bildungsbereich, gibt es diese Serie bis 75 Zoll. Android und ein Einschub für OPS-PCs ermöglichen jegliche Art der Präsentation. Die Displays sind kompatibel mit Windows, MAC OS X und Chromebooks. Sie bieten zukünftig 20 Touchpoints, da bei dieser Serie in Kürze der Wechsel von Full HD zu 4K-Displays stattfinden wird.Plus-SerieEbenso mit 4K-Aufösung glänzen die Displays der Plus-Serie. Je ein Slot fürOPS-PCs und Android bieten Zukunftssicherheit. Diese spiegelt sich insbesondere in puncto Firmware-Updates nieder, da mit Clevertouch Plus Displays das Update Over-the-Air realisiert wird. Ebenso implementiert ist die drahtlose Übertragung von Content mit der Clevershare App und eine MDM-Software. Die Mobil-Device-Management-Software bietet dem Administrator eine einfache zentrale Verwaltung aller angemeldeten Geräte.Pro-SerieDiese Serie verfügt über die gleiche technische Beschaffenheit wie die Plus-Serie. Gerade im Businessumfeld ist das schnelle und einfache Teilen von Content ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation. Mit den zwei zusätzlichen Clevershare Buttons kann man die Inhalte seines Laptops auf dem Clevertouch-Display anzeigen und bearbeiten.Seit Kurzem bietet Kindermann auch die Collaboration-Lösungen von DisplayNote (Montage) an.Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im public touch GmbHShortlink zu dieser Pressemitteilung:Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:



