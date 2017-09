ZENIT gewinnt mit vogelheim.tv: The Communicator Awards 2017

Bei der Verleihung der diesjährigen Communicator Awards wurden gleich zwei Produktionen von vogelheim.tv ausgezeichnet.In der Kategorie Public Service wurden die Bonner Bewegtbildexperten vogelheim.tv und die ZENIT GmbH als Auftraggeber mit einem Silver Award ausgezeichnet: Für Horizon 2020, einen Film zum gleichnamigen EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, der im Auftrag des NRW-Wissenschaftsministerium produziert worden war.Link zum Video: www.youtube.com/watch?v=fcBDK1g39cE&t=30s Im Auftrag der ZENIT GmbH wurden erfolgreiche Projekte aus Nordrhein-Westfalen portraitiert, entlang der gesamten Innovationskette - von der Grundlagenforschung bis zur Vorbereitung marktfähiger Produkte und Dienstleistungen. Die Menschen dahinter wurden damit zu Botschafterinnen und Botschaftern des Innovationsstandortes NRW.„Mit diesem Film wurde eine Produktion ausgezeichnet, die zeigt, dass es meist echte, unverstellte Menschen sind, deren Geschichten tragen. Unsere Aufgabe besteht darin, diese zu finden und mit den erzählerischen und gestalterischen Mitteln des Filmischen zu pointieren. Wo immer es möglich ist, bevorzugen wir echte Geschichten vor vollständig geskripteten Konstrukten", erläutert Felix Zimmer, Geschäftsführer und Editor in Chief bei vogelheim.tv die Arbeitsweise der Filmemacher.Die Communicator Awards werden im 23. Jahr von der Academy of Interactive & Visual Arts (AIVA) mit Sitz in New York vergeben. Zu ihren Mitgliedern gehören Führungskräfte aus Medien, Werbung und Marketing wie Disney, Conde Nast, MTV Networks, Sotheby’s, Big Spaceship, Time, Wired, und Yahoo. Die Communicator Awards gehören zu den größten internationalen Auszeichnungen ihrer Art. Mehr als 6.000 Wettbewerbsbeiträge wurden 2017 von der Jury bewertet.Auch Andrea Dohle, Projektleiterin für Promotion & Marketing des Projektes NRW.Europa bei ZENIT ist stolz auf den Preis: "Dies ist auch für uns eine tolle Auszeichnung, die uns dabei hilft, das Dienstleistungsangebot des Enterprise Europe Network erfolgreich in Nordrhein-Westfalen zu verbreiten. Wir sind froh, mit vogelheim.tv einen exzellenten Dienstleister gefunden zu haben. Die filmische Darstellung ermöglicht uns eine lebendige Darstellung von Inhalten und Beispielen guter Praxis."____Finden Sie uns auf Twitter unter:#EENCanHelp@NRWEuropaWeitere Informmationen zum Dienstleistungsangebot des Enterprise Europe Network und NRW.Europa finden Sie unter: www.nrweuropa.de oder zenit.deHintergrundinformationen zum Award: www.communicatorawards.com/



Bildinformation: Silver Communicator Award aus New York für Online-Video