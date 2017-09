Kunstschatz geborgen!

Anfang 2016 erzählte ein junger Mann dem Kurator des Kunstvereins Friedrichshafen, mit dem er befreundet ist, von seinem Urgroßvater, der ein berühmter Maler war. Doch 1944 wurde ein Großteil seines Werks bei einem Atelierbrand zerstört. „Und wo sind die Werke, die nicht verbrannt sind, abgeblieben?“ Diese Frage war es, die die ganze Geschichte ins Rollen brachte. Und einen wahren Kunstschatz ans Tageslicht förderte. Jan-Hendrik Pelz, der Nachfahre des Malers, der den Namen seines berühmten Urgroßvaters trägt, äußerte sich folgendermaßen:

„Natürlich wusste man in der Familie immer, dass dort noch etwas war. Doch im Laufe der Zeit ging die Erinnerung immer weiter verloren. Denn wir dachten, dass das, was nach dem Atelierbrand von 1944 übrig geblieben ist, viel weniger wäre. Dass da in der hintersten Ecke, hinter Tonnen von Gerümpel, noch weitere hundert Werke lagern, ahnte niemand.“

Natürlich war der Urgroßvater laut Pelz immer wieder Thema in der Familie gewesen. Durch ihn käme er schließlich zu seinem Namen, den die Mutter ihn in Gedenken an den kreativen Vorahren gegeben hatte. „Wir wussten alle, dass er ein wichtiger und prägender Künstler seiner Zeit gewesen ist. Doch seine Lebensgeschichte weist einige Brüche auf. Jeder ging davon aus, dass das Werk größtenteils zerstört und verschollen ist. Für uns war er eine tragische aber bewunderungswürdige Figur.“

Jan Hendrik Pelz wurde 1884 in Stuttgart geboren. Nach einem Studium an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart wurde er vom Millitär eingezogen, um im Ersten Weltkrieg zu kämpfen. Die schonungslosen Kriegsdarstellungen des bekennenden Pazifisten führten in den 1930er Jahren zu einer Diffamierung durch die Nationalsozialisten. In Gaienhofen am Bodensee fand er sein selbstgewähltes Exil und traf auf prägende Figuren seiner Zeit wie den Maler Otto Dix.

Aufgrund eines Brandes 1944 wurde ein Grossteil seines Werks vernichtet. Nach dem Krieg versuchte der Künstler einen Neuanfang. Pelz konnte jedoch die Verluste und das Traumata des Krieges und der Zerstörung seines Werkes nie ganz hinter sich lassen. Verzweifelt und enttäuscht über die ausbleibende Wertschätzung seiner Malerei durch die Nachkriegsgesellschaft kehrte er in den Sechziger Jahren der Kunst den Rücken. Die letzten Jahren seines Lebens lebte er zurückgezogen in Rudersberg im Rems-Murr-Kreis bei Stuttgart und widmete sich ausschließlich der Zucht von Schweinen. Der Kurator Julian Denzler freut sich über die erste Restrospektive, die nun ab September dieses Jahres im Kunstverein Friedrichshafen gezeigt wird. „Für uns ist das ein einzigartiger Glücksfall. Die Werke waren zum Teil stark beschädigt, doch die Restauratoren haben gute Arbeit geleistet. Die Werke reflektieren den Geist der damaligen Zeit und geben der gegenwärtigen Generation einen Einblick in das Schaffen eines Künstlers, der einst als Triebkraft der Moderne galt und dann durch ungünstige Umstände in Vergessenheit geriet. Dies soll sich jetzt ändern!“



Jan Hendrik Pelz "Retrospektive“ 16.9.-10.11.2017



Kunstverein Friedrichshafen e.V.

Buchhornplatz 6, 88045 Friedrichshafen

Öffnungszeiten:

Mi, Do, Fr 15 bis 19 Uhr

Sa, So, Feiertage 11 bis 17 Uhr

Für Schulklassen und Gruppen auch nach Vereinbarung