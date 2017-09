Biltong – Ein Neuheit in den Regalen der Supermärkte

Wenn man durch den Supermarkt geht und schaut was sich so alles in den Regel befindet, kann man schnell mal auf eine Verpackung stoßen, auf der „Biltong“ steht. In diesem Moment stellen sich vielen die Frage, was das überhaupt ist. Aus Unbekanntheit, wird es dann oft liegen gelassen und man befasst sich nicht weiter damit.Aus der niederländischen Sprache lässt sich das Wort „Biltong“ ableiten. Somit heißt „Bil“ Bein. Damit ist das Bein eines Tieres gemeint und „Tong“ ist die Zunge. In Namibia und Südafrika gilt Biltong als eine Spezialität und ist genauer gesagt getrocknetes Fleisch. Das Fleisch ist in fast allen Schichten der Bevölkerung sehr beliebt. Das Fleisch ist meist vom Wild oder Rind. Seit dem Jahr 2010 darf das besondere Fleisch aus Südafrika und Namibia auch in europäische Länder geliefert werden. Die amerikanische Variant von Biltong ist Beef Jerky, es darf aber geschmacklich nicht mit Biltong verglichen werden. Die Entstehung des FleischesZuerst wird das Fleisch in schmale Streifen geschnitten, gewürzt und anschließend zugedeckt. Das ist der erste Schritt um das beliebte Trocken Fleisch herzustellen. Danach folgt eine „Kältephase“. Das Fleisch wird ca. 7 Stunden kaltgestellt. Der dritte Schritte besagt, dass das Fleisch aufgehängt wird und für ca. 1 ½ Wochen an der Luft getrocknet wird. Nach dieser Zeit hat das Fleisch um die hälft seines Ursprünglichen Gewichtes verloren und wird in Wachspapier eingewickelt und kühl gelagert, bis die endgültige Reife vollkommen erreicht ist. Die zweit Methode der Biltong HerstellungHierbei wird das Fleisch in Scheiben geschnitten um mit Salz eingerieben zu werden. Als nächstes folgt eine Trocknung unter der Sonne, das führt dazu, dass das Fleisch sehr hart wird. Wenn man diese Methode der Biltong Herstellung anwendet, muss das Fleisch vor dem Verzehr klein geschnitten und weich geklopft werden. Die BesonderheitBiltong ist sehr besonders, da es nach der ersten Methode bis zu 2 Jahr haltbar ist. Biltong ist zwar schon seit ein paar Jahren auch in Deutschland in der Supermärkten zu finden, ein richtiger Trend wurde daraus aber in Deutschland noch nicht. Dies kann sich aber mit der Zeit noch verändern. Vor allem auch, weil es mittlerweile auch online bestellt werden kann. Auf unserer Seite sind auch noch weiter detaillierte Informationen über Biltong zu finden mit einige Fragen, die man gerne vor dem Kauf beantwortet haben möchte.



